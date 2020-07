Orban: ne az alkotmánybíróság döntését, hanem a magától értetődő szabályokat kövessük

Ludovic Orban miniszterelnök szombaton úgy nyilatkozott: azt javasolja a lakosságnak, hogy addig is, amíg a kormány elfogadja a koronavírusos fertőzöttek kötelező kórházi beutalását szabályozó törvénytervezetet, az emberek a 'magától értetődő szabályokat', ne pedig az alkotmánybíróság döntését tartsák szem előtt.



A Digi24-nek adott nyilatkozatában Orban kifejtette: az alkotmánybíróság döntésének egyik következménye, hogy a pácienseket kérésre ki kell engedni a kórházból, a másik pedig az, hogy nem lehet karanténba vagy lakhelyi elkülönítésre kényszeríteni senkit. 'Például ha egy páciens el akarja hagyni a kórházat, az alkotmánybírósági döntés Hivatalos Közlönyben való megjelenése után nem állíthatjuk meg, és nem is kényszeríthetjük lakhelyi elkülönülésre. Tehát az alkotmánybíróság úgy határozott, hogy egy COVID-19-cel fertőzött személy szabadon közlekedhet, mindenféle korlátozás nélkül, a hatóságoknak nincs lehetőségük olyan intézkedések foganatosítására, amelyek minden európai országban elfogadottak' - fejtegette a kormányfő.



Hozzátette: kabinetje már dolgozik az erre vonatkozó törvénytervezeten, addig is azonban azt javasolja a lakosságnak, hogy kövessék a szabályokat.



'Minden állampolgárral szemben az a kérésem és javaslatom, hogy ne vegye figyelembe az alkotmánybíróság döntését, cselekedjen felelősségteljesen, ahogy eddig is tette, a magától értetődő szabályokat követve' - nyomatékosította Ludovic Orban.



Románia Alkotmánybíróságának elnöke, Valer Dorneanu a Digi24 műsorában jelentette ki szombaton, hogy az olyan jogkorlátozó intézkedéseket, mint például a kórházi beutalásra való kötelezés, törvény formájában kell szabályozni.



'Az egyes jogok korlátozására vonatkozó intézkedéseket az alkotmány 53. cikkelye értelmében csakis törvény formájában lehet szabályozni, és csak szükségállapot, az egészség veszélyeztetettsége esetén. A feltételek adottak, csak éppen az intézkedést törvény révén kell meghozni. Nagyon sajnálom, hogy a jogalkotási hibákat - én nem beszélek politikai vagy más természetű hibákról - a mi nyakunkba varrják, noha egyértelmű hibák' - jelentette ki Dorneanu.



Hozzátette: Romániában jelenleg csak a büntetőjogban létezik szabályozás a kötelező kórházi beutalásról, az egészségügyi jogban nincs ilyen.(agerpres)

