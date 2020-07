Sok megyére narancssárga, még többre sárga viharriasztás van kiadva

Viharos lesz az idő az ország délnyugati, középső és helyenként délkeleti régióiban - figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A meteorológusok 15 megyére érvényes másodfokú (narancssárga), légköri instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést adtak ki vasárnap.



Ugyanakkor hétfő reggelig egy elsőfokú (sárga) viharriasztás is érvényben van, ez 18 megyére vonatkozik, szintén az ország délnyugati, középső és délkeleti régióiban, valamint a domb- és hegyvidéken.



A másodfokú figyelmeztetés szerint Olténiában, Munténia északi és északnyugati területein, valamint Erdély és a Bánság déli részében és viharokra, záporokra, zivatarokra, esetenként jégesőre kell számítani. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 35-40, sőt, helyenként az 50-70 litert is négyzetméterenként.



A narancssárga jelzés alatt álló megyék Hunyad, Szeben, Brassó, Kovászna, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, és részben Krassó-Szörény, Fehér és Buzău.



Az elsőfokú figyelmeztetés szerint hétfő hajnalig viharokra, záporokra és zivatarokra számíthatunk Fehér, Arad, Bihar, Bacău, Beszterce-Naszód, Buzău, Kolozs, Krassó-Szörény, Konstanca, Hargita, Maros, Máramaros, Neamţ, Suceava, Tulcea, Timiş, Teleorman és Vrancea megyében. A lehulló csapadék mennyisége ezeken a területeken 25-30, elszórtan pedig 40-50 liter is lehet.

