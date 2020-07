Augusztus végére napi 800 esettel is számolhatunk, állítja az epidemiológiai társaság alelnöke

Emilian Popovici a Román Epidemiológiai Társaság (SREPI) alelnöke szerint, amennyiben a járványügyi helyzet ilyen ütemben alakul a továbbiakban is, akkor megtörténhet, hogy augusztus végére már napi 800 új fertőzöttel kell számolni.



Úgy véli, hogy a helyzet azért alakul így az országban, mert az emberek egyszerűen nem tartják be a távolságtartásra vonatkozó előírásokat, de a többi szabályt sem.



Elmondása szerint nagyon könnyen megtörténhet az, hogy augusztusra a napi 800 új eset mellett már 500 páciens szorul majd intenzív terápiás kezelésre. Popovici szerint fel kell tenni azt a kérdést is, hogyha augusztusra ennyire eldurvul a helyzet, akkor mi lesz majd szeptemberben.



A SREPI alelnöke szerint a hatóságoknak fel kell mérniük a helyzetet, hogy még idejében kezelni tudják a problémát. (mediafax/hírszerk.)



