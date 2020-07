Egyetlen RMDSZ-es tanácsosjelölt sem maradt a régi gárdából Marosvásárhelyen

Csütörtökön ülésezett az RMDSZ Szövetségi Elnöksége (SZE), amely a marosvásárhelyi tanácsosi lista befutónak számító első tíz helyéről is döntést hozott. A múlt héten az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa által rangsorolt jelöltlistát egy helyen módosította az RMDSZ elnöksége. A SZE úgy döntött, hogy a soron következő választásokon az RMDSZ teljesen megújult listával vág neki az önkormányzati munkának Marosvásárhelyen. Az előzőleg rangsorolt jelöltlista befutó helyeiről kikerült Csiki Zsolt, jelenlegi frakcióvezető és helyette Iszlai Tamás építészmérnök került be a lista kilencedik helyére.



„Győzelemre készülünk, Soós Zoltán leendő polgármesternek a lehető legerősebb RMDSZ-frakcióra lesz szüksége a következő 4 évben ahhoz, hogy szakmailag megalapozott, bölcs döntésekkel, mielőbb ki tudjuk vezetni a bajból a várost” – jelentette be a SZE ülését követően Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke.



A Szövetségi Elnökség által véglegesített lista első 10 helye a következők szerint alakul:



1. Kozma Mónika

2. Tamási Zsolt

3. Portik Vilmos

4. Frunda Csenge

5. W. Szabó Péter

6. Kelemen Márton

7. Kakassy Blanka

8. Bereczki Sándor

9. Iszlai Tamás

10. Jakab István



A Transindexen több cikkben is foglalkoztunk a marosvásárhelyi jelöltállítással. A marosvásárhelyi szervezet ugyanis egészen más névsort fogadott el, ezen rajta volt még Kali István, a volt elnök, Vass Levente kabinetfőnöke, illetve Magyary Előd is, aki a jelenlegi tanácsnak a tagja, ahogyan rajta volt a listán a szövetségi elnökség által most kiszavazott Csiki Zsolt is.



A helyi szervezet döntését követően Vass Levente parlamenti képviselő a kompromisszumot emelte ki, és úgy vélte, békejobbot ajánlott a megyei szervezetnek, amellyel hosszú ideje konfliktusban van. Csakhogy a Területi Állandó Tanács végül nem fogadta el a városi szervezet listáját és egy másikat javasolt helyette.



Péter Ferenc akkor a Transindexnek azt mondta, úgy gondolja egy olyan lista született, amelyet minden marosvásárhelyi lakos felvállalhat. (hírszerk.)

