Pert nyert Makkai Gergely, és szívesen maradna továbbra is alpolgármester

Érvénytelenítette a Maros Megyei Törvényszék alapfokon a városi tanácsi határozatot, amellyel felfüggesztették hivatalából Makkai Gergelyt, Marosvásárhely volt RMDSZ-es alpolgármesterét.



Csak apró érdekesség, hogy az ügyben egy másik RMDSZ-es exalpolgármester, Peti András képviselte a tanácsot a bíróságon. Ő most a Székelyhonnak elmondta, meglepi a döntés, de nem kívánt részletesen nyilatkozni, mivel a bíróság indoklását még nem közölték ki.



„Nem közölték még ki az indoklást. Ha ez megtörténik, előreláthatóan egy-másfél hónap múlva, akkor tizenöt napunk van megfellebbezni az elsőfokú döntést. Ha majd ismerjük az indokokat, egyeztetni fogunk a tanácsosokkal, hogy mi legyen a következő lépés, fellebbezünk-e vagy sem. Ha igen, akkor újabb hónapok telhetnek el addig, amíg újra napirendre tűzik a tárgyalást.” - nyilatkozta Peti, aki nem tartja valószínűnek, hogy Makkai visszakerülne a tisztségébe, elméletileg szerinte lehetséges lenne, hogy Makkkai ismét felvegye a hivatalát, de csak a fellebezésig.



Makkai azonban úgy tűnik, folytatná, csak ez nem könnyű



Bár megkeresésünkre nem kívánt nyilatkozni, a kérdésre, hogy amennyiben lehetséges, visszaülne-e az alpolgármesteri székbe, Makkai elmondta, hogy indokolatlan a kérdés, hiszen világosan kimondja a döntés, hogy őt visszahelyezik hivatalába. Kérdésünkre, hogy ennek fényében tervez-e visszatérni a hivatalba, Makkai annyit mondott, hogy "igen", és elköszönt.



Peti András a Transindexnek elmondta, nem megy olyan egyszerűen a dolog, hogy Makkai például kedden már alpolgármester lesz, amennyiben akarja, hiszen először kérnie kell a bírósági döntés végrehajtását. Nem biztos, azonban, hogy ehhez meg kell várnia, míg kijön a bírósági indoklás, vagy jogerőssé válik a döntés, Peti szerint elvileg elképzelhető, hogy így is megkezdheti a végrehajtását, hiszen a mostani, egy nagyon fura törvényi helyzet. Az biztos, az alperesnek, azaz a tanácsnak lehetősége van fellebbezni, de hogy élnek-e ezzel, azt az RMDSZ-frakció fogja eldönteni.



Makkai Gergely ugyanakkor Peti András szerint - amennyiben jogerősen megnyeri a pert - akár kártérítést is kérhet.



Mióta Makkait felfüggesztették hivatalából, csupán egyetlen alpolgármestere van a városnak Sergiu Papuc PSD-s politikus személyében. Dorin Florea a közösségi médiában örömének adott hangot a döntés kapcsán. Szerinte a volt alpolgármester szakmailag sokat bizonyított, és becsületét nem tudták lerombolni a politikai semmirekellők játszmái.









Makkai egy másik ügyben veszített



A politikus az ügyben egy másik keresetet is benyújtott, amelyet decemberben első- majd januárban másodfokon is elutasított a törvényszék, abban a határozat felfüggesztését kérte, mindhiába. A városi tanácsnak adott igazat a törvényszék.



Makkai leváltását előbb a Szabad Emberek Pártja (POL), majd az RMDSZ is indítványozta tavaly szeptemberben, és októberben meg is szavazta azt a képviselőtestület kétharmada. Mandátuma azonban megmaradt, ezt csak akkor veszíthette volna el, ha az RMDSZ kizárta volna soraiból. Ezt a Szövetség nem tette meg, bár Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elhatárolódott az alpolgármestertől, mondván, nem az RMDSZ, hanem Dorin Florea érdekeit követi.

