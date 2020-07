A PSD a miniszterelnököt tette felelőssé a védőmaszkok beszerzése körüli korrupciós botrányért

A PSD képviselőház elé citálta és bűnrészességgel vádolta meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányát vezető Ludovic Orban miniszterelnököt az egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó román állami vállalat, az Unifarm körül kirobbant korrupciós botrány ügyében.



Marcel Ciolacu szociáldemokrata (PSD) házelnök szerint Orban és kormánya a liberálisok meggazdagodására használta ki a koronavírus-válságot versenytárgyalás nélkül juttatva előnyös állami megrendelésekhez a rendkívüli állapot idején a PNL holdudvarához tartozó cégeket.



A PSD javaslatára a képviselőház A kormányfő órája elnevezésű politikai vita keretében tűzte napirendre az Unifarm cég körül a védőmaszkok beszerzése kapcsán kirobbant korrupciós botrányt, hogy a miniszterelnököt azokkal a sajtóban is megjelent vádakkal szembesítsék, miszerint tudomása lehetett az állami cégnél gyanított megvesztegetésről, és az ügy egyik szereplője az ő védence.



Ciolacu szerint a PNL-kormány azért cserélt le - a PSD önkormányzati vezetői által kinevezett - kórházigazgatókat, hogy szabad utat biztosítson az egészségügyi felszerelések beszerzése körüli korrupciónak. A kormány nem hajlandó a törvény által előírt nyugdíjemelést végrehajtani, nem hajlandó megkétszerezni a családi pótlékot, a világjárványt pedig arra használta, hogy "meglopja a románokat" - sorolta a "bűnlajstromot" Ciolacu.



"Ma magyarázattal kell szolgálnia. Az embereknek tudniuk kell, milyen köze van önnek az Unifarm-botrányhoz. Hiába próbálja tagadni. Ön is azok közé tartozott, akik állandó jelleggel dicsérték az Unifarm igazgatóját a vállalat átláthatósága miatt. Most már nem is ismeri őt?" - tette fel a kérdést Ciolacu, aki ismét megerősítette, hogy a PSD bizalmatlansági indítványt fog benyújtani a kormány ellen, és aki nem szavazza azt meg, "tettestárs lesz a PNL-féle rablásban".



Ludovic Orban elutasította a vádakat. Szerinte hitelrontó szándékkal hívták ebben az ügyben a parlament elé azt a látszatot keltve, mintha a neki vagy kormányának köze lenne a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által vizsgált ügyhöz.



"Sajnálom, hogy ahelyett, hogy a tényleges prioritásokra koncentrálnánk, a PSD azon van, hogy teljesen alaptalanul összekösse személyemet egy olyan állami vállalat tevékenységével, amely érintett egy folyamatban levő nyomozásban. És én örülök, hogy ez a nyomozás elindult, mert ez azt bizonyítja, hogy az igazságszolgáltatási intézmények teszik a dolgukat" - fogalmazott.



Hozzátette, nem számított rá, hogy a szociáldemokraták előhozakodnak egy ilyen témával, miután 2017 januárjától kezdődően három éven át "valósággal harcot vívtak az igazságszolgáltatás intézményei, a korrupcióellenes ügyészség, a korrupciós tettek büntetésében illetékes valamennyi intézmény" ellen, a PNL pedig mindeközben védte az igazságszolgáltatás függetlenségét.



A kórházigazgatók leváltása kapcsán Orban azt mondta, azokat a menedzsereket váltották le, akik nem voltak képesek megfelelően ellátni feladataikat a járvány alatt, ugyanakkor egyetlen igazgatót sem köteleztek arra, hogy törvényellenes közbeszerzéseket eszközöljön. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy míg a kormány 1,42 lejes áron vásárolt védőmaszkokat a vizsgázó nyolcadikosoknak és az érettségizőknek, a PSD-s vezetésű megyei tanácsok és közintézmények által eszközölt beszerzéseknél ennél sokkal magasabb árak figyelhetők meg.



"Sajnálom, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amikor tolvaj - azaz a PSD - kiált tolvajt, olyan embereket vádolva, akik minden gyanú felett állnak, akik számára a feddhetetlenség, a tisztesség és a korrektség a mandátumukkal járó szabály" - fogalmazott Ludovic Orban.



A DNA két hete jelentette be, hogy vád alá helyezte az Unifarm egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó állami vállalat vezérigazgatóját. Eugen Adrian Ionelt azzal gyanúsítják, hogy 760 ezer euró kenőpénzt követelt magának cserében azért, hogy az Unifarm egy egészségügyi védőfelszereléseket forgalmazó cég közvetítésével szerezzen be 250 ezer, a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges védőfelszerelést és 3 millió egészségügyi maszkot.



A témáról folytatott parlamenti vitának nincsenek jogi következményei. A bukaresti média a közelgő önkormányzati illetve parlamenti választásoknak tulajdonítja, hogy a kormánypárt és az ellenzék a koronavírus-járvány kapcsán is nyilvánosan támadja egymást. (agerpres/mti)



címoldali fotó: gov.ro

