Megbírságolta a diszkriminációellenes tanács Marius Pașcant és Octavian Hoandrăt a Realitatea tévés szereplésükért

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján, az Országos Diszkriminációellenes Tanács fejenként kétezer lejre bírságolta Cozmin Gușă meghívottait. A Realitatea televízió Románia 2019 című műsorának tavaly március 7-i adásában több meghívott is magyarellenes kijelentéseket tett, közülük ketten, a szélsőségesen magyarellenes Marius Pașcan és Octavian Hoandră kapott bírságot. Utóbbi a romániai magyar politikusokat „disznónak” nevezte és felszólította őket, hogy menjenek Magyarországra politizálni, ott szóljanak bele a törvénykezésbe ne Romániába.





Marius Pașcan is folyamatosan valótlanságokat közölt, például, hogy Marosvásárhelyen az iskolák teljesen el vannak magyarosodva, hamarosan pedig már az orvosnál is szükség lesz fordítóra a román anyanyelvűeknek, mivel az intézményekben csak magyarul beszélnek az ott dolgozók. Szerinte a magyar közösség hosszú távú célja egy olyan generáció felnevelése, amely nem tud románul. A műsorban többen is részt vettek, azonban csak a felsoroltak kaptak bírságot.„Üdvözlöm az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését, és sajnálom, hogy Dan Tanasă és Cozmin Gusă megúszták a büntetést, annak ellenére, hogy ők is folyamatosan félrevezető információkat közöltek, a magyarellenes magatartásukról ne is beszélve. Ettől függetlenül mi továbbra is minden hasonló adást megnézünk, és megtesszük a megfelelő lépéseket, és arra biztatom a romániai magyar közösség tagjait, ahogy eddig is tették, ezentúl is keressék a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot, ha uszító, kirekesztő, diszkriminatív műsorokat észlelnek a hazai médiában” – nyilatkozta Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat igazgatója.