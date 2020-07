Felbontotta a megyei tanács a Kultúrpalota felújítási munkálataira vonatkozó szerződést

A marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítását végző cég jelentős késést halmozott fel a munkálatok kivitelezésében, ezért többszöri figyelmeztetést követően a Maros Megyei Tanács úgy határozott, hogy 2020. július 6-tól felbontja a kivitelezési szerződést. A cégnek 20 napon belül el kell hagynia a munkatelepet - írja Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében a Maros Megyei Tanács Sajtóirodája.





A közlemény szerint a Maros Megyei Tanács 2017-ben európai uniós támogatást nyert a Kultúrpalota felújítására a 2014–2020 közötti Regionális Operatív Program keretében. A nyilvános közbeszerzési eljárást követően a megyei önkormányzat 2017. október 31-én kötött szerződést a licit nyertesével, a ploiești-i SC Romconstruct Group SRL - SC Concas SA társulással a Kultúrpalota felújítására vonatkozó műszaki terv elkészítésére és a munkálatok elvégzésére. A konkrét munkálatok 2019. január 22-én kezdődtek el. Az akkor előállt helyzettel korábban ebben a cikkünkben foglalkoztunk.A kivitelezés során a jelentős késés elsősorban abból adódott, hogy a cégnek nem volt elég szakmunkása, és a megfelelő mozgósítás hiányában 17 hónappal a projekt elkezdése után még mindig csak a munkálatok kevesebb, mint 40 százalékát végezték el. A jelenlegi helyzet alapján egyértelmű, hogy a kivitelező nem tudja befejezni a felújítást a szerződésben foglalt határidőig, 2020. augusztus 31-ig. Fennállt annak a veszélye is, hogy a cég helyenként a nem szakszerű beavatkozásokkal maradandó károkat fog okozni, és ezt elkerülendő felbontottuk a szerződést - írják a közleményben.„Néhány évvel ezelőtt került sor a Kultúrpalota belső restaurálására, most pedig a külső helyreállítást kellett volna elvégezni, illetve olyan belső munkálatokat, amelyek kimaradtak a múltkori projektből. Ha a munkálatok a tervnek megfelelően haladtak volna, akkor a nyár végére a Kultúrpalotát a régi szépségében láthattuk volna. Sajnos, ez nem így történt. Több oka is van annak, hogy miért jutottunk ide. A probléma egy része a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatos. Annak ellenére, hogy a jogszabályt többször is változtatták az elmúlt években, még mindig nem hatékony, és sok esetben kényszerülünk arra, hogy egy-egy nagy beruházásnál a legolcsóbb árat kínáló céggel kössünk szerződést, még akkor is, ha kételyeink vannak az ajánlatával kapcsolatban. A Kultúrpalota esetében a licitet megnyerő cég a munkálatok becsült értékének kevesebb, mint 80 százalékával egyenértékű árajánlatot nyújtott be. Nem volt elég szakemberük, lassan haladtak a munkálatokkal. Mi többször is haladékot, és ezzel esélyt adtunk a cégeknek, hogy végigvigyék a projektet, de azt láttuk, hogy a figyelmeztetések ellenére sem mozgósítanak több munkást, és nem gyorsul fel a munkálatok üteme. Ez tarthatatlan volt tovább, ezért felbontottuk a szerződést"- mondta, a Maros Megyei Tanács elnöke.A Maros Megyei Tanács a következő időszakban megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül lefolytasson egy új közbeszerzési eljárást, és kivitelezőt találjon az elmaradt munkálatok elvégzésére. (