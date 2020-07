Tüntetésekkel fenyegetnek a nyugdíjasszervezetek, ha a kormány nem 40%-kal emeli a nyugdíjakat

Tüntetéseket helyeztek kilátásba a nyugdíjasszervezetek, amennyiben a kormány nem emeli a nyugdíjakat a törvény által előírtaknak megfelelően. A munkaügyi miniszter azt mondja, lesz nyugdíjemelés, ennek azonban olyan olyan arányúnak kell lennie, hogy azt megbírja a költségvetés.



A Romániai Nyugdíjasok Országos Szövetsége, a Romániai Nyugdíjasok Egyesülete, valamint a Romániai Nyugdíjasok Unirea Országos Szövetsége kedden közölte, hogy első lépésként perbe fogják a kormányt, amennyiben nem növeli szeptembertől 1775 lejre a nyugdíjpont értékét, ahogyan azt a 127-es törvény előírja.



"Ugyanakkor abban is megegyeztünk, hogy országszerte tiltakozásokat szervezünk. A három országos szövetségnek valamennyi városban és számos vidéki településen is vannak szervezetei, ötmillió romániai nyugdíjast képviselünk" - nyilatkozta a Romániai Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke, Preda Nedelcu.



A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének elnöke hangsúlyozta, nem a nyugdíjasok hibásak azért, hogy csökkent az elmúlt időszakban az aktív munkavállalók száma. "Próbáljanak csak meg a kormánytagok megélni egy 800-900 lejes nyugdíjból 3-4 hónapon át, hogy lássák, mit jelent ekkora összegből gazdálkodni úgy, hogy gyógyszerre, élelemre és némi ruhaneműre is jusson" - fogalmazott Toma Neamţu, hozzátéve, a nyugdíjasok azt kérik, hogy a kormány ne halassza a vonatkozó törvény hatályba léptetését, és ne módosítson a jogszabályba foglalt emelés mértékén.



A Romániai Nyugdíjasok Unirea Országos Szövetségének elnöke, Dumitru Cojanu azt is felrótta, hogy a kormány képviselői nem ültek le tárgyalni velük.



A nyugdíjasszervezetek bejelentésére reagálva Violeta Alexandru munkaügyi miniszter azt mondta, mindenképpen nőni fognak a nyugdíjak, a világjárvány azonban nagy csapást mért a gazdaságra, ezért az emelésnek olyan arányúnak kell lennie, hogy azt megbírja a költségvetés.



A tárcavezető hozzátette, amint elkészül a pontos kimutatás a költségvetési bevételekről, tárgyalni fognak a nyugdíjasszervezetekkel a következő lépésekről.(agerpres)



Nyitókép: vremeanoua.ro

