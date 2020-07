PSD: a kormány karanténtörvény tervezete a legsúlyosabb szabadságmegvonási intézkedéseket tartalmazza

"Jogalkotási zombinak" nevezte a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke a karanténtörvény tervezetét, amelyet hétfőn fogadott el az Orban-kormány, és amely jelenleg parlamenti jóváhagyásra vár. Facebook-bejegyzésében Marcel Ciolacu azt írja, meghívják a parlamentbe a civil társadalom képviselőit, hogy közösen szüntessék meg "a Nemzeti Liberális Párt előidézte káoszt".



A szociáldemokrata pártelnök azt állítja, kollégái már első olvasatra számos olyan előírást találtak a járványhelyzetben elrendelhető közegészségügyi intézkedésekről szóló tervezetben, amelyek súlyosan sértik az állampolgárok jogait és szabadságait. Bejegyzésében kiemeli az elkülönítésről szóló kitételt, amely állítása szerint nemcsak a fizikai elkülönítést írja elő, hanem arról is rendelkezik, hogy a tünetmentes fertőzötteknek is kötelező módon alá kell vetniük magukat a kezelésnek. Ugyanakkor az "egy kórokozó megjelenésének és terjedésének fokozott kockázata" megfogalmazás lehetővé teszi a kormány számára, hogy bármikor karantént rendeljen el és azt bármeddig fenntartsa - állítja.



Ciolacu szerint a tervezet feljogosítja az egészségügyi minisztert arra, hogy elrendelje "a legsúlyosabb szabadságmegvonási intézkedéseket" a neki alárendelt Országos Közegészségügyi Intézet javaslatára.



A PSD ügyvivő elnöke hozzáteszi, meghívják az emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetek képviselőit a tervezet szakbizottsági vitájára. "Meg fogjuk hallgatni őket, és átvesszük javaslataikat. Lássuk, a civil társadalmat is a nép ellenségének tekinti-e a PNL, akárcsak az alkotmánybíróságot" - nyomatékosította.(agerpres)

