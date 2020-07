Egészségügyi miniszter: a tengerparti települések gócponttá alakulhatnak

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter konstancai sajtótájékoztatóján ismételten felhívta a figyelmet a távolságtartás és a higiéniai szabályok betartására, különös tekintettel a tengerpartra, hiszen ott várhatóan hatalmas tömegek fordulnak meg, így újra felütheti fejét a járvány.



Mint elmondta, nem csak Konstancát érinti ez a veszély, hanem a tengerpart összes települését.



Még ha egyelőre nincs is konkrét törvénykezés az elkövetkezendő időszakra, a turisták úgy is kikapcsolódhatnak, ha betartják a szabályokat a vendéglátó egységeknél és a parton is – mondta el a tárcavezető.



Akik a koronavírus bármely tünetét észlelik magukon, forduljanak azonnal a hatóságokhoz – hangsúlyozta Nelu Tătaru.(digi24, hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!