A képviselőház is rábólintott arra, hogy szeptember 27-én legyenek az önkormányzati választások

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház az önkormányzati választások szeptember 27-i megszervezéséről szóló RMDSZ-es törvényjavaslatot.



A tervezetet 253 támogató és 2 ellenszavazattal, 36 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház.



A kormány hasonló tartalmú tervezetét elutasították a képviselők.



Gabriel Andronache liberális képviselő felszólalásában azt mondta, a parlament "büszkeségből" utasította el a kormány törvényjavaslatát.



Erre reagálva Florin Iordache szociáldemokrata párti képviselő rámutatott, az RMDSZ tervezete teljesebb, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több előírást is átvettek a kormány tervezetéből.



A szenátorokhoz hasonlóan a képviselők is elutasították a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azon javaslatát, hogy a járványhelyzetre való tekintettel, a szavazókörök túlzsúfolódásának elkerülése érdekében legyen kétnapos az önkormányzati választás, azaz 26-án, szombaton is lehessen szavazni.



Az elfogadott tervezet értelmében szeptember 27-én, vasárnap tartják az önkormányzati választásokat Romániában.



A jogszabályjavaslat - többek között - rendelkezik a választási bizottságok összetételéről, a szavazóbiztosok és a szavazókörzeti elnökök napidíjáról, és azt is előírja, hogy a választási bizottságok tagjai, a kisegítő műszaki személyzet, a küldöttek, a számítógép-kezelők és a választópolgárok is ingyenes védőfelszereléseket kaphatnak. Az egészségügyi védőeszközöket az egészségügyi minisztériumnak kell biztosítania, és a szaktárca felel a helyiségek fertőtlenítéséért is.



A képviselőház döntő házként szavazott a tervezetről.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!