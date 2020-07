Nem hitt a koronavírusban, több pácienst is megfertőzött egy temesvári asszisztensnő

Példátlan esetről számolt be a Digi24: a temesvári CFR kórházban egy asszisztensnő négy pácienst és két kollégáját fertőzte meg koronavírussal, így könnyen előfordulhat, hogy gócponttá alakul az intézmény.



Mint írják, a vizsgálatok még folyamatban vannak, ezért előfordulhat, hogy még több igazolt fertőzött lesz az intézményen belül. Az ügy kapcsán egyébként nyomozást indított a kórház vezetősége.



Dr. Virgil Musta, a temesvári Victor Babeş kórház fertőző osztályának vezetője elmondta, az asszisztensnő nem hitt a járvány súlyosságában, a kórházban sem viselt maszkot. Egyszer azonban lázra panaszkodott és köhögött is. Amíg ezek a tünetek nem jelentkeztek, minden bizonnyal több személyzetet és beteget is megfertőzhetett – nyilatkozta az orvos. (digi24, hírszerk.)



Nyitókép: athenacareers.edu



