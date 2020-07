Johannis szerint megtartható a helyhatósági választás, ha betartunk néhány egyszerű szabályt

Klaus Johannis szerdai bejelentése szerint megtartható a helyhatósági választás szeptemberben, ha betartunk néhány egyszerű szabályt: maszkot viselünk, betartjuk a kötelező távolságot.



Az államfő sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy "nem az esemény jelenti a problémát, hanem a kampány". Mint kifejtette, a kampányt nagyon szigorúan fogják szabályozni, és inkább az online közegben, a TV-ben stb. fog lezajlani. Ugyanakkor magát a szavazást megszervezhetőnek tartotta.



Ugyanakkor arról is beszélt, hogy bár az elmúlt hetekben jó irányba haladtak a dolgok, a mai rekord, 550-es esetszám szomorú fejleménynek számít. Bár sikeresen túlestünk a szükségállapoton, a dolgok nem olyan irányba haladtak, mint azt szerettük volna. Mint elmondta, a felelősség jelenleg megoszlik a hatóságok és a lakosság között, és úgy vélte, hogy egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, ezért nem lenne szerencsés, ha most belerúgnánk az eddigi eredményekbe.



Johannis azt is elmondta, hogy a politikai ellentéteteket most háttérbe kellene szorítani és a megoldásokra kellene koncentrálni. Felkérte a parlamentet, hogy sürgősen szavazza meg a karanténokra vonatkozó törvényt, hogy a hatóságok ismét élhessenek ezzel az eszközzel.



Az államfő emellett ismét kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy betartsuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megóvhatjuk a saját és a szeretteink életét. A vírus nem tűnt el, és a lelkiismeretünk a legfontosabb eszközünk a védekezésben. "Ha betartjuk a szabályokat jó eséllyel tovább tudunk lépni és minél kevesebb halálos áldozattal" - jelentette ki.



(hírszerk.)

