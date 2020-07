A ország vezetőihez fordult Tusnádfürdő önkormányzata a medveprobléma miatt

Tusnádfürdő polgármesteri hivatala és önkormányzata nyílt levelet intézett Klaus Johannis elnökhöz, Ludovic Orban miniszterelnökhöz és a parlament két házához, amelyben azt kérik, oldják meg a medvék okozta problémát, ugyanis egyre több vadállat bejár a város területére, veszélyeztetve a lakosságot és a turistákat.



A dokumentum emlékeztet, hogy naponta akár többször vagy ugyanabban az időben a város több pontján jelennek meg a nagyvadak. Közölték, hogy három bocsos anyamedve, egy agresszív hím, illetve két egyedüli, harmadik éves példány szokott bejárni a városba.



A vadak jelenléte a város területén veszélyezteti az ott élő lakosok és turisták életét, és gátolja őket az élethez, valamint a testi épségükhöz való joguk gyakorlásában, amit Románia alkotmánya és az Európai Unió alapjogi chartája is szavatol - írták.



Közvetlen veszély fenyegeti a lakosok javait is, mivel a medvék gyakran behatolnak az udvarokra, a lakásokba, és ezzel sérül a tulajdonhoz való joguk is, amit szintén szavatol a román és az uniós alkotmány. Emlékeztettek, hogy június 15-ig a csendőrséget 26-szor riasztották, ebből 22-szer a június 1. és 15. közötti időszakban, de nem minden esetben kértek segítséget a lakosok a hatóságoktól, hanem sokszor ők maguk kergették el a nagyvadakat.



Emlékeztettek, hogy a törvényes előírások szerint az önkormányzatnak nincs sem jogi, sem anyagi lehetősége megoldani a medveproblémát, ezért azt javasolták, hogy a vadállomány védelmére vonatkozó törvényben a beavatkozási és megelőzési kvóta megállapításakor vegyék figyelembe a lakossági bejelentések és a csendőri beavatkozások gyakoriságát is. Emellett szerintük egy természeti rezervátum létrehozása is megoldást jelenthet a probléma orvoslására.



Tavaly novemberben az Európai Parlamenthez intéztek petíciót a túlszaporodott romániai medveállomány ügyében a leginkább érintett Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megye önkormányzati vezetői. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!