Úz-völgye kapcsán 5000 lejes bírságot kapott Radu Banciu

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján 5.000 lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt, amiért magyarellenes diskurzust folytatott az Úz-völgyi temető kapcsán. Szintén a MIJSZ panasza alapján a „Lumea lui Banciu” tavaly május 19-i adása miatt a B1 televízió már kapott 20.000 lejes büntetést.



A műsor témája az Úz-völgyi temető bemutatása volt, magyarellenes, hamis tényközlő megközelítésben, megsértve ezáltal a magyarok jogait. Banciu szerint az Úz-völgyi temetőben és a magyarok lakta területeken a románoknak nincs mit keressenek, és ahhoz sincs joguk az elesett román katonáknak, hogy az említett temetőben legyenek eltemetve. Szerinte a magyarok el akarják tüntetni onnan a román zászlót, a román szimbólumokat, a román nyelvet és a román katonák földi maradványait is. Hosszasan ecsetelte, hogy a magyar megyékből a románokat ki akarják űzni és a cél az, hogy a földben se legyen „román ember csontja.” Állítása szerint nem megengedett az, hogy valakinek kiássák a földi maradványait, csak azért mert az illető nem az ott élő közösség tagja.



A műsorvezető részletesen kifejtette, hogy mindegy ki van eltemetve, és hol, ha egyszer román földben nyugszik, akkor arról nem Csíkszereda, Hargita megye vagy Kovászna megye dönt, hanem Bukarest. Meglátása szerint mindenről, ami ebben az országban történik, csak Bukarestnek szabadna dönteni. Radu Banciu teljesen félre tájékoztatta a nézőket azáltal, hogy olyan kijelentéseket tett, miszerint a magyar megyékben minden intézményben csak a magyar nyelvet használják és a románoknak nincs lehetőségük érvényesülni ezekben a régiókban. Azt is kiemelte, hogy a magyarok gyűlölik a román népet.



A Tanács egyértelműen megállapítja, hogy Banciu gyűlöletbeszédet tartott a romániai magyar közösség ellen, túl azon, hogy xenofób és diszkriminatív volt, és a B1 TV csatornát is felelőssé teszi a gyűlöletbeszéd sugárzásáért.



„Üdvözlöm a Tanács döntését, amely révén nemcsak a csatorna kapott büntetést az Országos Audiovizuális Tanács részéről, hanem a konkrét felelős is kénytelen lesz kifizetni a bírságot. Hiszek benne, hogy a kitartó és következetes munkának mindig megvan az eredménye, és előbb-utóbb Radu Banciu és a B1 TV is belátja, hogy személyes magyarellenes meggyőződésének nincs helye a közéletben. Addig is minden eszközt megragadunk, hogy a törvény által biztosított lehető legnagyobb bírságokat kapják. Ehhez a munkához nagyban hozzájárulnak a lakossági bejelentések, amelyekre a továbbiakban is számítunk” – nyilatkozta Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!