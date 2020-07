Harmincezer személy hagyta el a lakhelyi, és 1200-1300 a hatósági karantént

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott szerda este a Realitatea Plusnak, hogy az alkotmánybíróság döntése óta 30 000 személy hagyta el a lakhelyi, és 1200-1300 a hatósági karantént.



"Harmincezer páciens vagy fertőzésgyanús személy hagyta el a lakhelyi karantént, az 50.000-ből már csak 20.000 maradt. A hatósági karanténban levők közül 1200-1300-an távoztak, a 3500-ból maradt 2200. Huszonnégy óra alatt 624 páciens távozott a kórházból - köztük vannak azok is, akik már 10 napja voltak beutalva, és ezért haza kellett engedni őket, de olyanok is, akik kérték, hogy korábban mehessenek haza" - mondta Tătaru.



Az egészségügyi miniszter kijelentette: a fertőző időszakban egy koronavírusos személy 234 embert is megfertőzhet.



Éppen ezért a karantén és elkülönítés elrendelését szabályozó új törvény sürgős elfogadására van szükség - nyomatékosította Nelu Tătaru.(agerpres)

