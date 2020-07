Újabb negatív rekord: 600-nál is több új fertőzöttet jelentettek csütörtökön

A tegnapi negatív rekordot is megdöntötte a csütörtökön bejelentett új fertőzöttek száma. A Stratégiai Kommunikációs Csoport 614 új koronavírus-fertőzöttet jelentett be.



Romániában a járvány kezdete óta már 30.789 személy fertőződött meg a kórral, a járvány pedig 1.834 áldozatot szedett az országban.



Csütörtökig 22.574 koronavírus miatt beutalt páciens távozhatott a kórházból, akik közül 20.969 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak, míg 1.605 páciens 10 nap után sem mutatott tüneteket, így ők is hazamehettek.











