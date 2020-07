Megszavazta a karanténtörvény tervezetét a képviselőház

A képviselőház plénuma csütörtök esti ülésén tárgyalta a karanténtörvény tervezetét. A plenáris ülésen megjelent képviselők 266 igennel, 11 ellenszavazattal és 8 tartózkodással fogadták el a karanténtörvény tervezetét.



A jogszabály javaslatról a szenátus szavaz döntőházként.



A szavazás kimenetele valószínűsíthető volt, mivel Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke Marcel Ciolacu előzőleges bejelentése alapján 193 PSD-s képviselő jelent meg a szavazáson online vagy fizikai úton. A tervezetet a parlamentben többségben lévő PSD terjesztette be.







A képviselőház jogi bizottsága már szavazott a karanténtörvény tervezetéről, most a képviselőkön van a sor. A jogi bizottság tagjai kedvezően véleményezték a tervezetet, amelyen több ponton is módosított a testület.



A módosító javaslatok egy részét a Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkárral folytatott egyeztetés nyomán fogadták el. A jelentést a képviselőház jogi bizottságának 24 képviselője támogatta, egy személy tartózkodott.



Arafat szerint a törvényhozókkal folytatott tárgyalások nyomán „életképes” formát kapott a karanténtörvény tervezete, így lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy „tegyék a dolgukat”.



A bizottság által elfogadott egyik előírás értelmében azon személyek esetében rendelhető el az intézményes vagy otthoni karantén, akik fertőzésgyanúsnak minősülnek, akik járványügyi szempontból fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségből érkeznek, illetve akik kapcsolatba léptek igazoltan fertőzött személyekkel.



Az otthoni karantén szabályait megszegő személyeket intézményes karanténba helyezik, és viselniük kell az ezzel járó költségeket.



Lakhelyi vagy kórházi elkülönítésbe a kórokozó-hordozók, illetve azok a fertőzöttek kerülnek, akiknél jelentkeznek a betegség tünetei. A tünetmentes fertőzötteket lakhelyi elkülönítésbe helyezik, leszámítva azokat az eseteket, amikor a kórokozó típusa és fertőzőképessége megköveteli az egészségügyi intézményben való elkülönítést.



Egyedi esetekben, ha a kivizsgálás során az orvos úgy ítéli meg, hogy fennáll egy fertőző betegség közösségi terjedésének veszélye, tájékoztatnia kell a közegészségügyi igazgatóságot, amely elrendelheti az érintett beteg karanténba helyezését a kórházon belül.



A tervezet azt is előírja, hogy a központi és helyi hatóságoknak biztosítaniuk kell az otthoni karanténban vagy elkülönítésben levő személyek élelmiszerekkel és gyógyszerekkel való ellátását, amennyiben nekik nem áll módjukban beszerezni ezeket. Az ezzel járó költségeket az egészségügyi minisztérium költségvetéséből fedezik.



A képviselők által elfogadott módosító javaslatok ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a karantén és az elkülönítés elrendelésére vonatkozó döntés megóvására is. Az óvásokat sürgősségi eljárással kell tárgyalni, és a döntéshozatal legtöbb 24 órát halasztható, az indoklást pedig a határozathozatalt követő 48 órán belül kell közölni. Az elsőfokú határozat végrehajtandó, és két napon belül megfellebbezhető.



A tervezet leszögezi még, hogy járványhelyzetben vagy biológiai veszély esetén az illetékes intézményvezetők, az akció parancsnoka vagy az egészségügyi miniszter elrendelheti az egészségügyi dolgozók áthelyezését legtöbb 30 napra. Ez idő alatt az áthelyezett egészségügyi dolgozónak az annak szolgáltatásait igénybe vevő intézmény, az illetékes helyi önkormányzat vagy a minisztérium biztosít szállást és teljes ellátást - írja még elő a jogszabályjavaslat.

(hírszerk./agerpres/stiripesurse)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!