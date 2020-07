A polgári kezdeményezésekre vonatkozó határidők meghosszabbítását az Európai Parlament is megszavazta

Az Európai Unió tagállamait tömörítő Tanáccsal és az Európai Bizottsággal gyorsan lebonyolított tárgyalást követően, amelyet Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő vezetett, az Európai Parlament csütörtökön 684 szavazattal, hét ellenszavazat és három tartózkodás mellett elfogadta a Bizottság által benyújtott és a Parlament által módosított javaslatot az európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó határidők meghosszabbításáról.



„Amint ígértem, megvan az Európai Parlament végleges jóváhagyása a nemzeti régiók támogatásáért indított kezdeményezés ügyében. A plenárison elsöprő többséggel szavaztuk meg az európai polgári kezdeményezések határidejének meghosszabbítását. Az eredeti bizottsági javaslatnál kedvezőbb feltételeket biztosító javaslat megszavazásáról szóló hivatalos közlemény külön, név szerint is megemlíti a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezést” – emelte ki Vincze Loránt, a hosszabbítási folyamat parlamenti felelőse. Hozzátette: az új szabályok várhatóan már ebben a hónapban életbe lépnek, azt követően, hogy a Tanács is hivatalosan jóváhagyja őket.



Az új szabályok visszamenőleges hatállyal meghosszabbítják az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására vonatkozó határidőket, amelyek betartását a koronavírus-járvány hátráltathatta. A határidők az alábbiak szerint módosulnak:



Hat hónappal meghosszabbodik a támogatói aláírások eredeti gyűjtési időszaka azon kezdeményezéseknél, amelyek esetében az 2020. március 11-én már folyamatban volt – ebbe a kategóriába tartozik például a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezés. Ha a támogatói aláírások gyűjtése 2020. március 11. és szeptember 11. között kezdődött, akkor a gyűjtési időszak legfeljebb 2021. szeptember 11-ig hosszabbítható meg.



A tagállamok kérhetik az ellenőrzési szakasz egytől három hónapig terjedő időszakkal való meghosszabbítását, ha egyébként nem tudnák időben elvégezni a feladatot.



Az uniós intézmények elhalaszthatják a polgári kezdeményezés szervezőivel szükséges találkozókat (amelyek megszervezése a Bizottság feladata, és amelyre rendszerint a sikeres kezdeményezés leadását követő hónapban kerül sor) és a nyilvános meghallgatásokat (a Parlament által három hónappal a leadás után szervezett események); ezekre akkor kerül majd sor, amikor az közegészségügyi helyzet megengedi.



A Bizottság tovább hosszabbíthatja a gyűjtési időszakot abban az esetben, ha 2020. szeptember 11-ig nem normalizálódik a közegészségügyi helyzet, vagy ismét kijárási tilalmat vezetnek be. A hosszabbítások időtartama esetenként három hónap, de a gyűjtésre összesen legfeljebb 24 hónap állhat rendelkezésre.



A Parlament ezzel kapcsolatban sikerrel érvelt az eredeti javaslat módosítása mellett: a további esetleges hosszabbításhoz szükséges küszöb elérését egyszerűbbé tette azzal, hogy ez eszközölhető, ha a tagállamok egynegyedében (és nem az eredeti javaslat szerinti felében) még életben vannak a járvánnyal kapcsolatos intézkedések. Ezeknek a tagállamoknak az Unió lakosságának legalább 35 százalékát kell kitenniük.



A képviselők azt is elérték, hogy a polgári kezdeményezések szervezői videókonferenciák keretében is részt vehetnek a meghallgatásokon vagy a találkozókon. (közlemény)

