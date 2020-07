Testkamerával fogják felszerelni az utcán dolgozó rendőröket

Marcel Vela belügyminiszter arról számolt be, hogy hamarosan hang és képrögzítő testkamerával fogják felszerelni azokat a rendőröket, akik az utcákon teljesítenek szolgálatot.



A tárcavezető elmondása szerint ezek a kamerák egyaránt fogják védeni a rendőröket - akik a szükségállapot és a készenléti állapot alatt is több támadásnak voltak kitéve - és a polgárokat is az esetleges rendőri visszaélésektől.



Vela szerint a testkamerával rögzített felvételek nyilvánvaló bizonyítékként szolgálhatnak majd egy esetleges bűneset pontos felderítésére.



Egyébként a testkamerák terén Háromszék már az országos intézkedések előtt áll egy jó ideje. Kovászna megyében tavaly szeptemberben 12 testkamerát vásároltak 10 ezer lejért , amelyet a Kovászna megyei rendőrség közrendészeti feladatokat ellátó munkatársainak egyenruháira szereltek fel. (G4Media.ro/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!