Nagyon leegyszerűsítené az új tulajdonosok járműveinek forgalomba íratását egy miniszteri rendelet

Marcel Vela belügyminiszter pénteken közölte: miniszteri rendeletet fog meghozni, amelynek értelmében minden autókereskedés, beleértve a gyártókat is, egy egyszerű dokumentummal közvetlenül elvégezheti az új tulajdonosok járműveinek forgalomba íratását.



Vela elmondta, az intézkedés a forgalomba íratás folyamatát egyszerűsíti, és mentesíti az autótulajdonosokat a sorbaállástól. Nemcsak a kereskedők, hanem a három nagy romániai gyártó - a Dacia, a Renault és a Ford - is egy egyszerű, a vásárló és az eladó által aláírt dokumentummal elvégezheti az új autótulajdonos járművének forgalomba íratását.



Florin Catană, a gépjármű-bejegyzéssel és jogosítványokkal foglalkozó országos igazgatóság (DRPCIV) igazgatója úgy nyilatkozott: a cél az, hogy a forgalomba íratás 80-90%-ban elektronikus úton történjen.



Catană azt is elmondta, a rendelet értelmében egy sor, korábban szükséges dokumentumot kiiktatnak, például a beíratási űrlapot (fişa de înmatriculare), és számos szolgáltatás on-line is elérhető lesz.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!