Több mint 8 ezer diák nem került be középiskolába, míg 37 ezer hely megmaradt az első számítógépes elosztás után

A számítógépes elosztás pénteki, első szakaszában 113.480 nyolcadikot végzett diákot soroltak be valamely líceumi osztályba – tájékoztat az oktatási minisztérium.



A tárca közleménye szerint 68.564 tanuló elméleti, 44.916 pedig technológiai profilú osztályban folytatja tanulmányait.



A számítógépes elosztást megelőzően 12.408 tanuló iratkozott be tehetséggondozó szakirányú (vokacionális) iskolákba, 25.257-en pedig szakiskolákba, illetve duális képzést nyújtó intézményekbe.



A jelentkezők közül 348 tanulónak volt 10-es átlaga.



A minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint a tanulóknak július 13-a és 20-a között kell eljuttatniuk a beiratkozáshoz szükséges iratokat annak a tanintézménynek a titkárságára, ahova a számítógépes elosztás nyomán bejutottak. Július 22-én, 23-án és 24-én a megyei felvételibizottságoknak meg kell oldaniuk a számítógépes elosztást követően felmerült minden problémás helyzetet – szögezik le.



A közlemény értelmében 8570 tanulót nem soroltak be egyetlen osztályba sem, mert nem jelöltek be elegendő opciót. Ők részt vehetnek a július 24-e és augusztus 3-a között zajló második elosztáson, azokkal együtt, akiket az első elosztáson besoroltak ugyan egy osztályba, de nem nyújtották be a szükséges dokumentációt az iskolához, továbbá akik nem vettek részt az első elosztáson, illetve akik nem képességvizsgáztak.



Az első elosztást követően több mint 37 ezer betöltetlen hely maradt a líceumokban és szakiskolákban. (agerpres)

