Fiatal tanári pálya: kevés rendes tanári hely van, és sokat nyugdíjasok foglalnak el

A rendszer egyik problémája, hogy kevés rendes tanári állás van meghirdetve, mert kevés a diáklétszám. A meglévő helyek többségét pedig nyugdíjas tanárok foglalják maguknak - írja a Medifax egy konkrét esetet ismertetve.



Cosmina Manea már második évben próbál magas versenyvizsga eredményével egy rendes ("címzetes", "tituláris") földrajztanári kinevezést kapni egy bukaresti katedrára, de nem sikerül neki – pedig a vizsgaeredménye 9,70 és kétszeres földrajz olimpikon. A fiatal tanári pályára készülő szakember szerint a rendszer rossz, derül ki a Medifaxnak tett nyilatkozataiból.



A tanári pálya Romániában amúgy sem túl vonzó karrierlehetőség az alacsony bérek miatt, de kinevezési módszertan problémái is hátráltatják a fiatalokat. Így történhet meg, hogy magas médiával sem lehet állashoz jutni és csak helyettesítő tanárként lehet elhelyezkedni a rendszerben. A lap tájékoztatása szerint az egész országban mindössze 4 rendes tanári állás van földrajz szakosok számára meghirdetve, mind a négy más megyék vidéki iskoláiban (Tulcea, Brassó, Giurgiu és Iași megyékben).



A rendszer ahelyett, hogy támogatná a jó szakembereket, csupán hátráltatja, nyilatkozta Cosmina Manea, aki szerint olyan módszertan vonatkozik a tanári állásokra, hogy ha valaki oda bekerül, többé nem lehet kimozdítani.



Pedig számos jelentés, panasz érkezik, hiszen léteznek gyenge és rossz tanárok is – de a a rendszer működése miatt maradnak az elfoglalt helyeken. Illetve ha elérik a nyugdíjazási korhatárt, továbbra is maradhatnak állásban és csak akkor vonulnak vissza – felszabadítva a helyeket a fiatalok számára – amikor ők úgy akarják – fejtette ki a rendszer problémáiról a véleményét Manea.



Irina Constantinescu, egy romániai iskola igazgatója, a tanári versenyvizsgáról és a kinevezési rendszer módszertanról azt állította, hogy az egy 19. századi személetet tükröz, amely lassú és nehézkes és nem tud megfelelni a 21. századi társadalmi elvárásoknak. (Mediafax)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!