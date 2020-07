Orban a beltéri éttermek újranyitásáról: Még várunk a döntéssel

Bár több ízben is tárgyaltak a szállodai, étterem- és vendéglátó-ágazat (HoReCa) képviselőivel a vendéglők beltéri helyiségeinek újranyitásáról, az új koronavírusos megbetegedések számának növekedése miatt még halasztják az erre vonatkozó döntést – mondta péntek este Ludovic Orban miniszterelnök.



Egy tulceai sajtótájékoztatón a kormányfő rámutatott, vannak tevékenységtípusok, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet is a fokozott járványügyi kockázatot rejtő „vörös zónába” sorolt. Ide tartoznak a beltéri éttermek, a nézők jelenlétében zajló sportesemények, a zárt térben zajló kulturális események, színházi előadások, koncertek, filmvetítések stb.



„Nagyon nehéz újabb lazítást bevezetni egy-egy ilyen területen, miközben aggaszóan nő az új megbetegedések száma” – fogalmazott Orban, hozzátéve, a vendéglők beltéri helyiségeinek újranyitására vonatkozó döntést is halasztják még, bár több ízben is egyeztettek erről a szakág képviselőivel. (agerpres)

