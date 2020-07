Raed Arafat: Szombaton új rekordot döntött a koronavírusos fertőzöttek száma

Szombaton ismét rekordot döntött Romániában az újonnan koronavírussal fertőzöttek száma.



Mint Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár – a karanténtörvényről szóló szenátusi szavazás elhalasztását követően – közölte, szombaton 24 koronavírusos páciens hunyt el. És 698 új személyről derült ki, hogy koronavírussal fertőzöttek, ami új rekordnak számít.



Az új betegségek számának legutóbbi rekordját pár nappal ezelőtt rögzítették, amikor a hatóságok az elmúlt 24 órában 614 esetet jelentettek be. A 24 új halálesettel szombaton az áldozatok száma 1871-re nőtt. A 698 új koronavírusos megbetegedéssel pedig összesen 32 079-re nőtt az eddigiekben megfertőződöttek száma.



A gyógyultak száma 21 414, így az aktív fertőzöttek száma 8794-re nőtt a pénteki 8405-höz képest képest. Jelenleg 239 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában 14 610 teszt eredményét dolgozták fel.



Jelenleg 239 beteget ápolnak az intenzív osztályon.



A fertőzöttek közül 23 613 személyt engedtek ki a kórházból. Közülük 21.414-et gyógyultnak nyilvánítottak, 1 793-an tünetmentesek, így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat, 406 beteget pedig saját kérésre engedtek ki, bár pozitív lett a tesztjük.



Ez idáig 838.953 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, 493.858 személyt teszteltek le.



A koronavírussal összefüggésbe hozható 24 új haláleset



A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) adatai szerint a július 10-e 10 óra és 11-e 10 óra között eltelt 24 órában 16 férfi és 8 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Argeş, Botoşani, Brassó, Buzău, Dolj, Galac, Máramaros, Olt, Prahova és Szeben megyei, illetve bukaresti kórházakban kezelték.



A halálos áldozatok közül egy személy a 30 és 39 év közöttiek korosztályához tartozott, öten 50 és 59 év közöttiek, négyen 60 és 69 év közöttiek, heten 70 és 79 év közöttiek, heten pedig 80 éven felüliek voltak. Az elhunytak közül egy esetében nem jelentettek társbetegséget, a többiek más betegségekben is szenvedtek.



GCS: 1738 bírságot róttak ki az elmúlt 24 órában a járvány leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt



Az elmúlt 24 órában 1738 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 242.880 lej értékben a COVID-19 világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt - közölte szombaton GCS.



"A szabályszegőknek tudniuk kell, hogy nemcsak magukat sodorják veszélybe, hanem szeretteiket, családtagjaikat, barátaikat, kollégáikat is, mert ha valaki megfertőződik, nagyon nagy a kockázata annak, hogy a körülötte élők is elkapják a vírust" - mondta Ludovic Orban miniszterelnök.



Az elmúlt 24 órában 400 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban, és 1017 hívást jegyeztek a 0800 800 358-as zöldszámon.



Július 10-éig összesen 1.572.854 koronavírusos megbetegedést jegyeztek Európában. A legtöbb eset az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban van.



5104 a diaszpórában élő, igazoltan koronavírusos román állampolgárok száma



A GCS szombati jelentése szerint 5104 a diaszpórában élő, igazoltan koronavírusos román állampolgárok száma. A halálesetek száma változatlanul 122.



A külföldön élő, igazoltan koronavírusos román állampolgárok közül 2275-öt Németországban diagnosztizáltak, 1885-öt Olaszországban, 561-et Spanyolországban, 115-öt Franciaországban, 97-et Nagy-Britanniában, 28-at Hollandiában, 6-ot Japánban, 105-öt Ausztriában, 3-at az Amerikai Egyesült Államokban, 3-at Belgiumban, kettőt-kettőt Görögországban, Namíbiában, Indonéziában, Svájcban, Törökországban, Izlandon és Fehéroroszországban és egyet-egyet Írországban, Luxemburgban, Svédországban, Argentínában, Tunéziában, az Egyesült Arab Emírségekben, Máltán, Brazíliában, Indiában, Bulgáriában, Kazahsztánban, Ukrajnában.



A koronavírus-járvány kitörése óta 122 igazoltan fertőzött román állampolgár halt meg külföldön: 43 az Egyesült Királyságban, 31 Olaszországban, 19 Franciaországban, 9 Spanyolországban, 14 Németországban, 2 Belgiumban, egy Svédországban, egy Svájcban, egy az Amerikai Egyesült Államokban, egy Brazíliában.



A külföldön élő, koronavírussal fertőzött románok közül eddig 157-et nyilvánítottak gyógyultnak: 135-öt Németországban, 10-et Franciaországban, hatot Japánban, kettőt Indonéziában, kettőt Namíbiában, egyet Luxemburgban és egyet Tunéziában. (hírszerk./libertatea/agerpres)





