Lemondott az RMDSZ listavezetője, tovább gyűrűzik Marosvásárhely botrányos jelöltállítása

Listavezető nélkül maradt a marosvásárhelyi RMDSZ. A helyi tanácsosok listáját vezető Kozma Mónika szombaton bejelentette lemondását, és visszalépett.



Már a lista összeállítását is botrányok egész sora előzte meg, Maros megye RMDSZ-es tagjaitól nem túl szokatlan módon. A politikai játszmákat eddig sem tudták félretenni annak érdekében, hogy Dorin Florea húsz éves polgármesterségét megtörjék, a többször átalakított helyi listát pedig mindössze másfél hétig sikerült tartaniuk. (A marosvásárhelyi „Trónok harcáról” részletesen ITT írtunk).



„Úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban – és már hosszabb ideje –, sorozatosan döntésképtelen helyzetek alakultak ki, amivel sokszor nem tudtam egyetérteni. A jelenlegi tényállást megvizsgálva nem érzem annyira fontosnak magam, hogy azt tudjam mondani: vezetőként az élérére állok ennek a kampánynak” – indokolta lemondását a Transindex megkeresésére Kozma Mónika a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója.





Kozma Mónika

Érdeklődésünkre, hogy döntésének hátterében, a Maros Megyei Tanács elnökével való összetűzése áll-e, Kozma elmondta, hogy Péter Ferenccel a megyei tanácsnál két éve jól működő munkakapcsolatban állnak.„Én azt gondolom, hogy teljesen más habitusú emberek vagyunk. Sok esetben nem értek egyet az elnök úr vezetési stílusával” – mondta Kozma. Hozzátette, a marosvásárhelyi és a maros megyei tanácsosjelöltek listáinak összeállításakor, illetve Soós Zoltán polgármesterjelölt támogatása során, többször azt érezte, hogy Péter Ferenc nem elég megfontolt, nem kompromisszumképes a döntések meghozásakor. Viszont nem csak a megyei tanácselnök döntéseivel nem értett egyet. A Transindex kérdésére Kozma Mónika azt nyilatkozta, hogy többrétű problémáról van szó. „Természetesen a legnagyobb felelőssége a jelenlegi időszakban a megyei elnököt terheli, és nem mondanám azt, hogy egyetlen személyt érintőproblematikáról van szó jelen esetben ” – zárta gondolatmenetét a leköszönő tanácsosjelölt.Kozma lemondásával egyes források összefüggésbe hozták avaló nézeteltérését is, ezt viszont Kozma cáfolta, mint mondta, vele nagyon régóta nem beszélt, összetűzésük „légből kapott feltételezés”.Kozma Mónika Péter Ferenccel továbbra is együtt fog dolgozni, mivel a nézeteltérések ellenére nem mond le a területi állandó tanácsi tagságáról, vagy más RMDSZ-es tisztségéről. A lista éléről való lemondását inkább csak jelzésnek szánta. Fel szerette volna hívni a figyelmet vele arra, hogy nem ért egyet a kialakult politikai taktikázással, ami jelen pillanatban a maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ között zajlik.Kozma Mónika hangsúlyozta, hogy lemondásának okát nem lehet egyetlen incidenshez vagy pillanatnyi konfliktushoz kötni, itt döntések sorozatáról lehet beszélni, ami arra késztette, hogy most úgy határozzon, hogy lemond a listavezetői státusról, de ettől függetlenül a kampány sikeressége érdekében RMDSZ-es kollégáinak felajánlotta úgy szakmai, mint baráti támogatását. (hírszerk.)