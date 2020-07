Hivatalos emléknap lett a roma holokauszt napja, a Samudaripe

Csütörtökön a parlament megszavazta, és pénteken Klaus Johannis államelnök kihirdette azt a törvényt, amely hivatalossá tette Romániában a roma holokauszt emléknapját - derül ki a Romákért Országos Ügynökség közösségi oldalának bejegyzéséből.



A törvény rögzíti: augusztus 2-a lett a roma holokauszt hivatalos állami emléknapja.



A dátumot 1972-ben javasolta Romák Világszövetsége a párizsi kongresszusán, és ezzel a nappal arra az eseményre emlékeznek, amikor 1944. augusztus 2-ról 3-ra, virradó éjszaka a nácik felszámolták az auschwitz-birkenaui II/E. romatábort. A még életben lévő 2 897 romát gázkamrába zárták és kivégezték. Az auschwitzi táborban a felszabadítók egyetlen roma túlélőt sem találtak.



A törvény azt is rögzíti, hogy az emléknap hivatalos megnevezése a Samudaripe, ami roma nyelven azt jelenti, hogy „tömeggyilkosság”. A roma holokauszt másik elterjedt megnevezése a Porajmosz, ami „elpusztítást”, „elnyeletést” jelent.



A nemzeti roma holokauszt emléknap alkalmából a kulturális minisztérium és civil szervezetek tematikus kulturális eseményeket, konferenciákat, kerekasztalokat szervezhetnek. A civil szervezetek a megemlékezések alkalmára anyagi támogatást igényelhetnek.



A jogszabály azt is rögzíti, hogy a köztelevízió és a közrádió ezen a napon a nemzeti kisebbségnek szánt tematikus műsorokat sugároz.







A második világháború ideje alatt az európai zsidó lakosság mellett a roma lakosságot deportálták a hitleri Németországgal szövetséges államok. Viszont mivel a roma közösségek kevésbé voltak szervezettek, és sokukat nyilvántartás nélkül gyilkolták meg, ezért nagyon nehéz megbecsülni a roma etnikum áldozatainak számát. A becslések szerint az áldozatok száma 200 ezertől a 2 millióig terjedhet.



Amíg a második világháború végén a zsidók népirtása nyilvánvalóvá vált, amely köré számos emléknap és emlékeztető esemény szerveződött, addig a roma népirtás ténye ma sem teljesen közismert. Ezért – például Romániában is – az „elfelejtett holokauszt” néven is emlegetik.



A Columbiai Egyetem egyik holokauszt-kutatása szerint a romániai deportált és meggyilkolt romák száma a harmadik legmagasabb, a becsült szám 19-36 ezer ember között mozog. A legtöbb személyt a volt jugoszlávia területén ölték meg (26-90 ezer ember). Ezt követi a szovjetunió és német szövetségesek által elfoglalt területek (30-35 ezer).



Viszont roma emberek ezreit, tízezreit ölték meg akik Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Észtországból, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Olaszországból, Lettországból, Litvániából, Luxemburgból, Hollandiából, Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról voltak deportálva.



A Romániában „elfelejtett holokauszt” áldozatairól való megemlékezés hivatalossá válása 2005-ben kezdődött, amikor Traian Băsescu államelnök a holokauszt-tagadást tiltó törvénytervezetet visszaküldte, mivel az nem vonatkozott a romák népirtására – mivel az csak a zsidó holokausztra vonatkozott.



Ennek hatására 2006-ban Románia törvényben rögzítette, hogy a romákat is elismerik a holokauszt áldozataiként. 2007-ben Traian Băsescu hivatalosan bocsánatot kért a holokauszt miatt a romániai roma közösségtől.



2019-ben a román kormány hivatalosan megemlékezett augusztus 2-án a roma holokauszt napjáról, ami most vált hivatalossá. (hírszerk.)



Nyitókép: wikicommon



