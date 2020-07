Szerdától csak negatív koronavírusteszttel lehet Görögországba menni a promachonasi határátkelőnél

Szerda reggeltől csak negatív koronavírusteszt felmutatásával engedik be Görögország területére a promachonasi határátkelőnél belépésre jelentkező turistákat - hívja fel a figyelmet szombati közleményében a román külügyminisztérium.



A tárca hangsúlyozza, az intézkedés július 15-e, szerda reggel 6 órától érvényes, nem pedig 14-étől, ahogyan korábban közölték. Azoknak a turistáknak, akik Promachonasnál lépnének be Görögország területére, egy legtöbb 72 órával korábban végzett molekuláris vírusteszt eredményével kell igazolniuk, hogy nem fertőzöttek. A tesztet akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni, az eredményről szóló igazolásnak pedig angol nyelvűnek kell lennie, és tartalmaznia kell az illető nevét, valamint személyi igazolványának vagy útlevelének számát.



A külügy kiemeli, a teszteredmény felmutatása nem zárja ki a görög hatóságok által kért online kérdőív (Passenger Location Form - PLF) kitöltésének kötelezettségét, illetve a szúrópróbaszerű tesztelés lehetőségét sem.



A minisztérium azt is hangsúlyozza szombati közleményében, hogy az online kérdőív kitöltését lehetővé tevő elektronikus platform július 14-e 00.01 óráig nem elérhető a közúti határátkelőn Görögországba belépni kívánók számára. Így azok a román állampolgárok, akik már kitöltötték a kérdőívet, átkelthetnek a Bulgária és Görögország közötti határszakaszon levő Kulata-Promachonas átkelőnél, azoknak viszont, akik eddig nem töltötték ki azt, halasztaniuk kell az elutazást 15-éig. (agerpres)

