Koronavírusos a Kolozs megyei rendőrség 14 alkalmazottja

COVID-19-gócot fedeztek fel a Kolozs megyei rendőrségen. Tizennégy rendőrről derült ki, hogy koronavírussal fertőződött meg.



Az intézmény közölte: miután 14 rendőrről bizonyosodott be, hogy koronavírusos, az eddiginél is szigorúbb egészségügyi óvintézkedéseket vezetnek be, fertőtlenítik az irodákat és járványügyi ankétot tartanak.



A megbetegedések nem befolyásolják a rendőrségnek a közösség szolgálatában kifejtett munkáját - teszi hozzá a közlemény, amely arra is kitér, hogy az intézmény vezetőségének tagjai közül senki nem fertőződött meg.(agerpres)

