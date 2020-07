Most aztán meglepődtünk: a PSD nem hajlandó megszavazni egy járvánnyal kapcsolatos PNL-s tervezetet

Nem fogja megszavazni a Szociáldemokrata Párt (PSD) azt a törvényt, amely lehetővé tenné a fertőzés gyanús betegek karanténba helyezését, vagy elkülönítését- erről maga Marcel Ciolacu , a PSD elnöke számolt be egy hétfői sajtótájékoztatón.



Elmondása szerint a párt szenátorai nem fogják támogatni a törvényt mindaddig, amíg a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter nem hajlandó velük megvitatni az összes felmerülő kérdést. Ciolacu azt is nehezményezte, hogy egy olyan tervezetről van szó, amelyet az Igazságügyi Minisztérium nem véleményezett. Raed Arafat belügyi államtitkár kifejtette ugyan a véleményét a plénum előtt, de ő ezt egészségügyi szakemberként tette, holott más szempontokat is figyelembe kell venni.



A PSD ügyvezető elnöke továbbá bírálta Klaus Johannis államfőt is, amiért ellehetetleníti a parlamenti vitákat a kérdést illetően. Szerinte a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tervezete csupán egy jogalkotási vákuum meghosszabbítását eredményezi, a tervezet pedig egyébként is alkotmányellenes.



------------------------------------------------------------------------------



Frissítés (1): A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos végrehajtó bizottságának (CExN) hétfői döntése értelmében a szociáldemokraták szenátusi frakciója megszavazza a karanténtörvényt, de módosításokkal - jelentette be Ionel Arsene, a párt Neamţ megyei szervezetének elnöke a bizottság ülésének végén.



Arsene hangsúlyozta, hogy ő a döntés ellen voksolt, mert azon a véleményen volt, hogy a jogszabálytervezetet vissza kell küldeni a kormánynak, amelynek ki kell dolgoznia egy 'korrekt', az 'állampolgárok jogait és szabadságait tiszteletben tartó' törvényt. A törvény ugyanis Arsene szerint mostani alakjában nagyon korlátozza az állampolgári jogokat és szabadságokat.



Arra a kérdésre, hogy látta-e a felsőházba elküldött törvénytervezetet, azt válaszolta, azt majd a jogi bizottság tagjaival megvitatják az elkövetkezőkben, a lényeg az, hogy a párt úgy döntött, megszavazza a törvényt.



'A szenátusban módosítják majd a törvényt és megszavazzák' - tette hozzá Arsene.



A szociáldemokrata vezető kifejtette, elégedetlen a képviselőház által a törvénytervezethez csatolt módosításokkal, többek között azzal az előírással, hogy a fertőzöttek javait karanténba kell helyezni.



'A magántulajdont az ország alkotmánya védi' - szögezte le a Neamţ megyei elnök.



Frissítés (2): A kormány cáfolja Ciolacu azon állítását, miszerint a karanténtörvényt nem hagyta jóvá az igazságügyi minisztérium



Cáfolta a kormány Marcel Ciolacu képviselőházi elnök azon állítását, miszerint a járványhelyzetben és biológiai veszély esetén elrendelhető intézkedésekről szóló törvény tervezetét nem hagyta jóvá az igazságügyi minisztérium.



A kormány közleményt adott ki, amely értelmében Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt ügyvivő elnöke és a képviselőház elnöke hamisan állítja, hogy a karanténtörvény nem kapta meg az igazságügyi tárca jóváhagyását.



'A kormány által július 6-i ülésén elfogadott törvénytervezetet pozitívan véleményezte az igazságügyi minisztérium, melynek észrevételei bekerültek a jogszabálytervezet szövegébe. Ugyanazon a napon, sürgősségi eljárással a tervezet a képviselőház elé került, amely első házként július 9-én elfogadta azt, anélkül, hogy felmerültek volna a Marcel Ciolacu által ma jelzett problémák' - olvasható a kabinet közleményében.



Állítása alátámasztására a kormány a sajtó rendelkezésére bocsátotta az igazságügyi minisztérium jóváhagyását.



(G4Media.ro/hírszerk./(agerpres))

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!