Már Bálványosváralján is ingyenes az internetszolgáltatás

Bálványosváralja község is bekerült a WiFi4EU programba, amely keretében a község közterületein ingyenesen használhatják majd az internetet lakosok.



„Szeretnénk a község minél több pontján ingyenes internet hozzáférést biztosítani a lakóknak. Fontosnak tartottuk, hogy mi is bekerüljünk a programba, biztosítva ezzel is a községünk fejlődését. Láthatjuk, hogy a 21. században az internethez való hozzáférés elengedhetetlen, a szórakozás és tanulás mellett egyre több ügyet az online térben intéznünk” – mondta el Mureșan Ildikó, Bálványosváralja polgármestere.



Körösfő, Tordaszentlászló, Tordaszentmihály és Várfalva községekben már kiépítettek hasonló ingyenes hálózatot. Bánffyhunyadon és Kolozsváron, valamint Egeres és Zsuk községekben ugyancsak uniós támogatással oldották meg az ingyenes internet lefedettséget a köztereken. (közlemény)

