Meghalt a Szeben megyei sürgősségi kórház egyik asszisztensnője, aki újrafertőződött a koronavírussal

Meghalt a Szeben megyei sürgősségi klinikai kórház nefrológiai osztályának egyik asszisztensnője, aki újrafertőződött koronavírussal, jelentette be hétfőn az egészségügyi intézmény.



A kórház munkaközössége az intézmény Facebook-oldalán búcsúzik el kollégájától, felszólítva ugyanakkor az embereket, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, hogy az egészségügyi dolgozók áldozata ne legyen hiábavaló.



Liliana Coldea, a kórház igazgatója szerint az asszisztensnő egyike volt azon hat Szeben megyei páciensnek, aki újrafertőződött a koronavírussal. Miután másodszor is beutalták a kórházba, a nőt az intenzív osztályon ápolták.







(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!