A szenátus jogi bizottsága kedden folytatja a vitát a karanténtörvény tervezetéről

Kedden folytatja a vitát a karanténtörvény tervezetéről a szenátus jogi bizottsága, hogy a szenátoroknak legyen idejük tanulmányozni a benyújtott módosító javaslatokat, döntöttek hétfő este a bizottság tagjai.



Iuliana Scântei ülésvezető, a jogi bizottság alelnöke, mintegy két órai vita után kérte, hogy a testület kedden folytassa a megbeszélést, tekintve, hogy az ülés alatt is regisztráltak módosító javaslatokat, amelyek tanulmányozásához idő kell. Az ülés időpontját kedd reggel fogják közölni.



A liberális szenátor javaslatát egyhangúlag fogadták el a bizottság tagjai.



A szakbizottság egyik tagjának javaslatára Iuliana Scântei azt is bejelentette, hogy kérni fogják az ügyben a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) véleményezését is, gyorsított eljárással.



"Ma (hétfő - szerk. megj.) fel fogjuk kérni a CES-t, hogy holnap (kedd - szerk. megj.) küldje el véleményezését a törvénytervezet kapcsán, hogy holnap mi is elkészíthessük a szakbizottsági véleményezést" - mondta Scântei.



Az ülésen Raed Arafat belügyi államtitkár is jelen volt, Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter pedig telefonon konzultált a bizottság tagjaival. Szintén telefonon keresztül szólt hozzá a kérdéshez több civil szervezet képviselője, illetve több ügyvéd és orvos.



A járványhelyzetben és biológiai veszély esetén elrendelhető intézkedéseket szabályozó törvénytervezetet csütörtökön fogadta el a képviselőház. A felsőház jogi bizottsága pénteken kezdte el megvitatni a tervezetet, több technikai jellegű módosítást fogadva el. A szociáldemokrata szenátorok javaslatára a bizottság szombaton hétfőre halasztotta a megbeszélés folytatását. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!