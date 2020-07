Kimondták: plagizált Victor Ponta, a miniszter aláírja a doktori cím visszavonását

A legfelsőbb semmítő- és ítélőszék végleges ítélete értelmében is plagizált Victor Ponta egykori miniszterelnök a doktori dolgozatában.



Monica Anisie tanügyminiszter a minisztérium honlapján igazságosnak értékelte az ítélőszék végleges és megváltozhatatlan döntését, és abbeli reményét fejezte ki, hogy ez a történet világos üzenetet közvetít majd mindazok számára, akik plágiumra adnák a fejüket: ezt büntetik!



A tanügyi tárca vezetője azt is kijelentette, hogy alá fogja írni azt a rendeletet, ami visszavonja Victor Ponta doktori címét.



Victor Ponta plágiumügye a legnagyobb plágiumbotrány Románia történelmében. Ő az egyetlen miniszterelnöki tisztségig eljutott személy az országban, akiről számos állami intézmény és a Bukaresti Egyetem is kimondta, hogy plagizált a doktori dolgozatában. (edupedu.ro/hírszerk.)



Nyitókép: Victor Ponta/Facebook

