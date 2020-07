Ajánlatot tett egy bukaresti orvos azoknak, akik nem hisznek a koronavírusban

Nem hiszel a koronavírusban. Ok. Nem hiszed, hogy szükséges a maszk. Ok. Akkor gyere hozzánk az intenzív osztályra, ahol beülhetsz 2 olyan beteg mellé, akik úgy tesznek, mintha elkapták volna a vírust - írta felháborodott Facebook-bejegyzésében Simin Aysel Florescu a bukaresti Victor Babeș kórház egyik orvosa arra reagálva, hogy a fővárosban 200 ember tiltakozott amiatt, hogy ne vezessék be újra a karantént.



A demonstrálók ikonokkal vonultak az utcára, és imádkoztak. Mivel nem viseltek maszkot, és nem tartották be a megfelelő távolságot, a csendőrök többször figyelmeztették a tüntetőket, hogy megbírságolják őket.

A orvos később eltávolitotta a bejegyzést a Facebook-oldaláról. (digi24.ro/hírszerk.)

