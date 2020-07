A képviselőház megszavazta a „Büntetőügyesek nélküli közéletet” kezdeményezést

A képviselőház 295 támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett kedden megszavazta a „Büntetőügyesek nélküli közéletet” kezdeményezést.



Most a szenátus térfelén pattan a labda, ugyanis döntőházként ott kell majd a végső szavazást megejtsék a kezdeményezést illetően.



A „Büntetőügyesek nélküli közéletet” elnevezésű polgári kezdeményezést a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) kezdeményezte, célja alkotmányba foglalni, hogy bűnvádi perben jogerősen elítélt személyek nem tölthetnek be köztisztséget.



Az állampolgári jogalkotási kezdeményezés alkotmányosságát nemrégiben az Alkotmánybíróság (CCR) is megerősítette.



Dan Barna az USR elnöke történelmi eseménynek nevezte a kezdeményezés megszavazását.



Az alsóház jelenlegi rendkívüli ülésszaka szerdán fejeződik be, majd július 16-a és 31-e között, a jelenlegi meghosszabbításában újabb kéthetes rendkívüli ülésszakra hívják össze a képviselőházat. (stirileprotv.ro/ hírszerk.)

