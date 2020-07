Akár 50 ezer lejre is megbüntethetik a vállalatot, ha erkölcsi zaklatás történik a munkahelyen

Pénteken törvényt fogadtak el a képviselőházban, miszerint ezentúl büntethető lesz a munkahelyen történő erkölcsi zaklatást.



Benkő Erika RMDSZ-es politikus szerint erre korábban nem volt példa.



„Mindenkit megillet a méltóság a munkahelyén. Ott, ahol az emberek dolgoznak, különösen kiemelt szerepe van a tiszteletnek, hiszen a megélhetés az egyik legfontosabb tényező az emberek életében”- írja az RMDSZ-es politikus,







A tervezetet 211-en támogatták szavazatukkal, 73-an ellene szavaztak, 10-en tartózkodtak.



A tervezet a munkahelyi zaklatás megelőzését és visszaszorítását célzó 2000/137-es kormányrendeletet, illetve a 2002/202-es törvényt módosítja és egészíti ki.



Az elfogadott szöveg értelmében munkahelyi morális zaklatásnak minősül és fegyelmi, kihágási vagy büntetőjogi szankciót von maga után, ha valaki a munkahelyén felettese vagy munkáltatója részéről olyan bánásmódban részesül, amely sérti jogait, méltóságát, vagy káros hatással van fizikai vagy mentális egészségére, vagy ellehetetleníti szakmai jövőjét, a következő kifejezési módok bármelyike által: a) ellenséges vagy nemkívánatos magatartás; b) verbális megjegyzések; c) cselekedetek, gesztusok.



A stressz és a fizikai kimerülés szintén a munkahelyi erkölcsi zaklatás eredményének minősül a tervezet szerint.



'Minden alkalmazottnak joga van olyan munkahelyhez, amely mentes a morális zaklatástól. Egyetlen alkalmazottat sem szabad szankcionálni, elbocsátani vagy diszkriminálni sem közvetlenül, sem közvetett módon, ideértve a fizetést, a szakképzést, az előléptetést vagy a munkaviszony meghosszabbítását is abból az okból, hogy munkahelyi erkölcsi zaklatásnak vetették alá, vagy mert elutasította a munkahelyi erkölcsi zaklatást' - olvasható a tervezetben.



A munkahelyi zaklatást elkövető személy a munkahely belső szabályai alapján fegyelmi felelősségrevonásban részesül, ez azonban nem menti fel a kihágás vagy éppen a bűncselekmény elkövetésének megállapításától és az ennek megfelelő felelősségrevonástól.



A munkaadónak kötelessége intézkedni annak érdekében, hogy megakadályozza a munkahelyi erkölcsi zaklatást. Ha ezt nem teszi meg, 30.000 lejtől 50.000 lejig terjedő bírság szabható ki rá.



A munkáltatónak tilos olyan szabályokat bevezetni az általa vezetett munkahelyen, amelyek erkölcsi zaklatásra késztetik az alkalmazottakat. Ennek a szabálynak a megszegése 50.000 és 200.000 lej közötti bírsággal büntethető.



Az az alkalmazott, aki egy másik alkalmazottat morálisan zaklat a munkahelyen jogainak vagy emberi méltóságának megsértésével, 10.000 és 15.000 lej közötti összegre bírságolható.



A szövegben az is szerepel, hogy tilos a nemi hovatartozás alapján történő munkahelyi morális zaklatás.



A képviselőház döntő fórumként szavazott a tervezetről.



(hírszerk./(agerpres))



