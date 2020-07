Ausztria nem fogadja csütörtöktől a Romániából érkező repülőgépeket - jelentette be kedd este a román külügyminisztérium.



A tiltás egyelőre július 16-án nulla órától hónap végéig érvényes.



Ausztria több más országgal szemben is korlátozó intézkedéseket vezetett be.



A külügyminisztérium emlékeztet, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek a bécsi román nagykövetség 0043-1-503.24.65-ös és 0043-1-505.23.81-es telefonszámán. Ezenkívül sürgősségi esetben segítséget kérhetnek a román diplomáciai képviselet 0043-699.117.26027-es telefonszámán.



A külügyminisztérium javasolja a honlapjuk tanulmányozását is. (agerpres)

