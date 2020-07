Az Alkotmánybíróságon támadta meg a kormány az „erdő-DNA” megalapítását

Alkotmányossági kifogást nyújtott be a Környezetvédelmi Ügyészség (DIIM) megalapítását elrendelő törvény ellen a Ludovic Orban vezette kabinet. Bár a PNL szenátorai a döntőházban támogatták az erdő-DNA-ként emlegetett ügyészség megalapítását, most úgy tűnik, hogy a kormány más álláspontra helyezkedett.



Az Alkotmánybírósághoz (CCR) benyújtott kormányzati kifogás szövege szerint a DIIM megalapítását elrendelő törvény nem felel meg a finanszírozások forrásaira vonatkozó alkotmányos elveknek, továbbá sérti az alkotmánynak a törvények egyértelműségére és azok kiszámíthatóságára vonatkozó rendelkezéseit is.



A tervezetet korábban 118 „igen” szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadták el a szenátusban, ahol a tartózkodók zömét az RMDSZ szenátorai tették ki.



A témával részletesen ebben a CIKKÜNKBEN foglalkoztunk. (G4Media.ro/hírszerk.)

