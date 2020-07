Mediafax: káosz van, a kórházakból sorra távoznak a koronavírusos betegek

Káosz alakult ki a romániai kórházakban, miután az alkotmánybíróság úgy döntött, a koronavírussal diagnosztizált betegek visszautasíthatják a kórházi kezelést - írja a Mediafax.



Temesváron Virgil Musta főorvos a kétségbeesés határán van, mert szerinte az egészségügyi személyzet hamarosan elveszíti a kontrollt a koronavírus-járvány fölött: Temes megyében naponta több mint 10 új eset van, de a kórházba csak maximum heten jutnak el, és azok közül is jópáran csak azért mennek be, hogy bejelentsék, fertőzöttek, és már fordulnak is ki az ajtón - mesélte az orvos. Mások be sem jönnek, hogy nyilvántartásba vegyük őket - tette hozzá. Még a befektetett betegek között is vannak, akik visszautasítják a kezelést.



"Sajnos nem mindenkiben van felelősségtudat, és a kórházból tömegközlekedési eszközzel távozik, és nem tudjuk megállítani", mutatott rá Virgil Musta, a megyei kórház fertőzőosztályának vezetője. Ám akik elhagyják a kórházat, azok nem kapnak kezelést, és volt olyan eset, hogy egy eleinte aszimptomatikus beteg vagy aki csak enyhe tüneteket produkált, második, harmadik napon kezdett rosszabbul lenni. Mi történik, ha már nem tud mentőt hívni, vagy ha otthon légzésleállás következik be nála? - tette fel a kérdést Cristian Oancea, a Victor Babes kórház orvos-menedzsere. (mediafax)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!