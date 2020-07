Ezek a legnépszerűbb szakok a BBTE mesterképzői között

Több mint 19.300 felvételiző tette meg az első lépést, a kötelező előiratkozást a BBTE felvételijén, közülük mintegy 15.000 véglegesítette és benyújtotta a felvételi iratcsomót a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) által kínált valamelyik alap- vagy mesteri képzésre.



A mesteri képzések közül a legkeresettebbek a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar által kínált programok, ide több mint 1200 iratkozási iratcsomó érkezett be.



Az alapképzést végzett hallgatók nagy számban jelentkeztek a Pszichológia és Neveléstudományok Kar mesteri programjaira, ahová 962 iratcsomót nyújtottak be; a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar képzéseire pedig 551 jelentkező iratkozott az online felvételi platformon keresztül.



A távoktatást nyújtó karok között az első helyet a Pszichológia és Neveléstudományok Kar az első helyezett – ide több, mint 100 iratcsomó érkezett be mesteri képzésre.



A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a 2020-2021-es tanévre 4.875 tandíjmentes és több mint 10.000 tandíjköteles helyre várja a jelentkezőket, emellett 2.550 hely áll az érdeklődők rendelkezésére távoktatáson és csökkentett látogatású oktatáson.



A BBTE 228 mesteri képzésén a 2020-2021-es tanévben 3.500 államilag támogatott és 6.185 tandíjköteles hely várja az alapképzést végzett hallgatókat (nappali és csökkentett látogatású képzésen).



A 2020-as felvételi teljes folyamata kizárólag online zajlik a https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ platformon keresztül, ahol a jelentkezők feltölthetik a beiratkozáshoz szükséges teljes dokumentációt. A felvételi időszak végén, a végleges eredmények közzétételét követően a helyek visszaigazolása ugyancsak online fog történni.



Az új tanévre a felvételik 2020. július 9. és 30. között zajlanak. A felvételi naptár tartalmazza a jelentkezési időszakot, a felvételi vizsgákat, az eredmények kifüggesztését, a fellebbezések benyújtását, a helyek megerősítését, a fennmaradó helyek újraelosztási időszakát; ezt a BBTE-n belül az egyes karok határozták meg. További információk a https://admitere.ubbcluj.ro/hu/ linken érhetők el. (közlemény)



