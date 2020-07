Azt reklámozták, hogy maszkokkal kereskednek, ehelyett vécépapírt küldtek ki a megrendelőknek

Kilenc házkutatást tartottak csütörtök reggel a Giurgiu megyei rendőrök olyan Călărași és Ilfov megyei személyeknél, akik a gyanú szerint védőmaszkokat kínáltak eladásra az interneten, ám a vevőiknek a csomagba vécépapírt küldtek ki.



A hatóságok szerint a gyanúsítottak március 16-tól kezdődően a közösségi oldalakon adtak fel fényképekkel ellátott hirdetéseket, ahol eladásra kínáltak egészségügyi maszkokat, ám a valóságban vécépapírral töltötték meg a dobozokat, és úgy postázták azokat a megrendelőiknek.



A hatóságok eddig 89 személyről tudnak, akiket a gyanúsítottak átvertek.



A most kihallgatásra váró személyeket egyébként azzal is gyanúsítják, hogy emellett aromásított vágott dohánnyal is üzleteltek illegálisan. (digi24.ro/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!