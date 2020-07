Kormány: augusztusban akár napi 1.600 új esetre is számítani lehet

A koronavírussal fertőzöttek száma augusztusra elérheti a napi 1.200 - 1.600-as számot is, áll abban az elemzésben, amelynek hatására a kormány 30 nappal meghosszabbította a készenléti állapotot Romániában .



A kormány által kibocsájtott dokumentum egyébként az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) műszaki-tudományos bizottsága által készített elemzésére támaszkodik.



A jelentés arra építkezik, hogy július második felétől a nyári szezon miatt a turisztikai szférában jelentősen megnő majd az emberek mozgása, ennek következtében pedig az azt követő 12-14 napban már lehet számítani arra, hogy a jelenleg regisztrált új fertőzöttek száma megduplázódik.



A dokumentum egyébként figyelembe veszi azt is, hogy miként alakult a járványhelyzet az országban azt követően, hogy feloldották a szükségállapotot azaz, hogy a naponta bejelentett új esetek száma milyen mértékű növekvő tendenciát mutatott. A dokumentum azt is megjegyzi, megfigyelhető, hogy június elseje után a intenzív osztályra beutalt esetek száma is egyértelműen növekedésnek indult.



Jelen helyzetben az figyelhető meg, hogy az ország 21 megyéjének 112 településén 1000 lakosra jut egy koronavírusos eset. Az országban jelenleg 7 megye 10 településén jut 1000 lakosra 3 fertőzött, ez pedig aggodalomra adhat okot, amennyiben ezek az arányok máshol is így alakulnak.



A dokumentum egyébként azt is megjegyzi, hogy miután az Alkotmánybíróság (CCR) alkotmányellenesnek ítélte meg a karanténra és kórházi elkülönítésre vonatkozó intézkedéseket jelentősen megugrott az új fertőzések száma is. Míg a CCR döntése előtt középarányosan napi 333 új esettel kellett számolniuk a hatóságoknak, addig a döntés után ez a szám napi 487-re ugrott.



Az elemzések alapján a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a járvány hatásainak ellenőrzése terén az előző időszakban elért haladás folyamatosan romlik, és fennáll annak a kockázata, hogy a jótékony hatások eltűnnek. A fertőzések folyamatosan növekvő tendenciája a következő negatívumokat vonja maga után:



• Kedvezőtlen hatás a lakosság egészségére

• Az egészségügyi rendszer működési képességének romlása

• A román állampolgárok mozgásának korlátozása 20 európai államban, illetve teljes tiltás 3 állam esetében (Litvánia, Finnország és Málta)



Ezen a ponton egyértelmű, hogy a járványügyi fejleményeket csak a veszélyhelyzet meghosszabbításával lehet kezelni, amely lehetővé teszi az összes védőmechanizmus további működését a koordinált, rugalmas és gyors reagálás biztosítása érdekében -állítják a dokumentum szerzői.



Az Országos Vészhelyzeti Bizottság a fejleményeket tekintetbe véve az alábbi javaslatokat fogalmazta meg az elkövetkező periódusra vonatkozóan:



- a megelőzési, felkészültségi és reagálási tevékenységek egységes vezetése, bevonva minden olyan hatóságot és intézményt, amely felelős a kockázat típusának kezelésében;



- a fertőzések megelőzésére szolgáló minimális általános intézkedések elfogadása, végrehajtása és ellenőrzése (maszk beltéri viselése, fizikai távolság betartása);



- az egyedi intézkedések végrehajtásának lehetősége bizonyos területeken: azaz karantén elrendelése olyan településeken, amelyek ellenőrizhetetlenné válhatnak.



A CNSU jelentéséhez képest június elején Emilian Popovici a Román Epidemiológiai Társaság (SREPI) alelnöke még sokkal bizakodóbban látta a helyzetet. Ő akkor azt jósolta, hogy amennyiben a járványügyi helyzet ilyen ütemben alakul a továbbiakban is, akkor megtörténhet, hogy augusztus végére napi 800 új fertőzöttel kell számolni. (G4Media.ro/hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!