Megfertőződött és karanténba került két Görögországban nyaraló romániai turista

Megfertőződött az új koronavírussal és karanténba került két Görögországban nyaraló romániai turista - tájékoztat a külügyminisztérium csütörtöki közleménye.



Egyikük, akinek egymás után két tesztje is pozitív lett, Szalonikiben nyaralt, őt 14 napra karanténba helyzeték.



A másikat Korfu-szigetén, belépéskor szűrték ki, őt szállodába vitték, ahol vele utazó családtagjával együtt kell letöltenie a 14 napos karantént.



A külügyminisztérium emlékeztet, hogy szerda reggel 6 órától kezdve a román állampolgároknak az elektronikus formanyomtatvány, illetve a QR-kód mellett a görög határon be kell mutatniuk a COVID-19 fertőzés negatív molekuláris tesztjét, amelyet a belépés előtt legtöbb 72 órával adtak ki. A teszteket akkreditált laboratóriumokban kell elvégezni, a bizonyítványokat pedig angolul kell kiállítani, és tartalmazniuk kell az illető személy nevét, valamint személyi igazolványának vagy útlevélének számát.



A külügy közleménye szerint a thesszaloniki román főkonzulátus, valamint a szófiai román nagykövetség képviselői szerdán is jelen lesznek a Kulata - Promachonas határátkelőhelyen, hogy a román állampolgárok szükség esetén konzuli segítséget kapjanak.



A külügyminisztérium felhívja a figyelmet, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek az athéni román nagykövetség 00302106774035-ös, és a thesszaloniki román főkonzulátus 00302310340088-as telefonszámán. Ezenkívül sürgősségi esetben segítséget kérhetnek a román diplomáciai képviselet 00306978996222-es és a thesszaloniki román főkonzulátus 00306946049076-os telefonszámán.



A külügyminisztérium javasolja a következő honlapok tanulmányozását: www.mae.ro/node/51914, atena.mae.ro, salonic.mae.ro, és ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro és www.mae.ro. (agerpres)

