Már két magyar alprefektusa is van Kolozs megyének

Másodszor perelte vissza tisztségét Györke Zoltán, Kolozs megye korábbi alprefektusa.



A Kolozsvári Táblabíróság csütörtökön kimondott jogerős ítélete megerősítette a tavalyi elsőfokú ítéletet, amely szerint Györke Zoltánt vissza kell helyezni a Kolozs megyei alprefektusi tisztségbe. A magas rangú közhivatalnokot 2019 februárjában váltotta le tisztségéből a PSD-kormány.



A közigazgatási doktorátussal is rendelkező Györke Zoltán 2008-ban versenyvizsgával foglalta el véglegesen az elvileg politikától független Kolozs megyei alprefektusi tisztséget, melyet 2009-ig töltött be. Ekkor kormányzati felügyelői állásba helyezték át, de miután ezt Victor Ponta kormánya megszüntette, beperelte a kabinetet, a bíróság pedig jogerősen visszahelyezte a Kolozs megyei alprefektusi tisztségbe. 2015 nyarától 2019 tavaszáig foglalta ismét el a visszaperelt tisztséget, ekkor azonban a Dancila-kormány váltotta le. Első fokon elérte a leváltásáról szóló kormányhatározat felfüggesztését, de másodfokon a kormány javára döntött a bíróság, így tavaly májustól a kormány főtitkársága rendelkezésére bocsátották.



Amint az MTI-nek elmondta: azért pereskedett az alprefektusi tisztség visszaszerzéséért, mert megalázónak találta, hogy magas rangú közhivatalnokként 14 hónapig semmilyen feladatot nem kapott a kormány főtitkárságától. Mint korábban az MTI-nek nyilatkozta: jogszerűen csak akkor válthatnák le a tisztségéből, ha kifogás merülne fel a munkájával kapcsolatban.



Kolozs megyének jelenleg is van egy magyar nemzetiségű alprefektusa: Budai Béla jogászt februárban nevezte ki ideiglenes jelleggel a tisztségbe a Ludovic Orban-kabinet. Budai a Népi Mozgalom Párt (PMP) támogatásával került a tisztségbe.



A romániai közigazgatásban a prefektus és helyettesei a törvényesség őrei, de egyben a kormány képviselői is a megyében. Ellenőrzik az önkormányzatok határozatainak a törvényességét, és a kormányprogram megvalósításán dolgoznak. (mti)

