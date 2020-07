Újabb európai ország korlátozza a román állampolgárok belépését

A bosnyák hatóságok bejelentették, hogy a román állampolgárok csak akkor léphetnek be Bosznia-Hercegovina területére, amennyiben rendelkeznek egy, az azelőtti két napban elvégzett koronavírus-teszttel.



Minderről a román külügyminisztérium csütörtökön tájékoztatta az ország polgárait.



Ugyanakkor nem kell igazolás akkor, ha valaki az országon keresztül szeretne hazajutni Romániába, ebben az esetben egy előre kijelölt közlekedési folyosón szabad marad az átjárás, ebben az esetben nem szabad megszállni az ország területén. A teherszállítás előtt nyitva marad a forgalom.



Néhány napja Ausztria jelentette be, hogy a román állampolgárok csak akkor mehetnek be hozzájuk, amennyiben négy napnál nem régibb, angolra vagy németre lefordított koronavírus-tesztről szóló igazolással rendelkeznek.



Görögországba is hasonló feltételekkel, maximum hetvenkét órája elvégzett teszttel lehet belépni. Hasonló korlátozásokat vezetett be Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Moldovai Köztársaság, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Szlovákia és Szlovénia. Litvánia, Málta és Finnország is. (hírszerk.)









