A romániaiak nem szívesen mennének a jelen körülmények között el szavazni

Az IRES közvéleménykutató felmérte, mekkora kedve van a romániai lakosságnak szeptember 27-én, az önkormányzati választásokon a szavazóurnák elé járulni, és kiderült, hogy a jelen vírushelyzetben nem nagy: egyrészt kevesebben mennének el, másrészt a megkérdezettek háromnegyede azt szeretné, ha a szavazás több nap alatt történne.



Az önkormányzati választások szeptember 27-én lesznek, ez már biztos, Johannis ki is hirdette. 72 százaléka a válaszadóknak azt mondja, hogy számukra fontosabb az egészségük megőrzése, mint a választásokon való részvétel.

Az IRES mérései szerint, amennyiben a választók nem fogják magukat a lehető legnagyobb mértékben biztonságban érezni, úgy mindössze 30 százalékos részvételre lehet számítani.



A felmérésből (amelyet az IRES a Közinnovációs Központ Egyesülettel és az Élet és Fény Alapítvánnyal együtt végzett) az is kiderül, hogy a kérdezettek 65 százaléka nem bízik abban, hogy a kormány korrekt módon fogja megszervezni a választásokat, 66 százalék pedig nem fogja aláírásával támogatni a jelölteket.



A válaszadók 69 százaléka véli úgy, hogy a nagy pártoknak előnyösebb a mostani választás. Az emberek 76 százaléka mondja, hogy jó lenne több napig szavazni, hogy el lehessen kerülni a torlódásokat. Főleg a PNL, az USR, az RMDSZ és a Pro Romania szimpatizánsai szeretnék ezt. A romániaiaknak fele szeretné, hogy inkább levélszavazás legyen, és szintén fele, hogy csak akkor szabadna választásokat tartani, amikor a vírusveszély végleg elmúlik.



A hazai lakosság 17 százalékának nincs internethozzáférése, ezért az online kampány hozzájuk nem fog elérni, ahogyan megfelelő információkhoz is nehezebben jutnak hozzá így.



A románok döntő többsége, 66 százalék értene egyet azzal, hogy programálás szerint menjenek szavazni, mert így biztonságosabb lenne.



A romániaiak 82 százaléka szeretné, hogy több szavazókörzetet alakítsanak ki, mint amennyi most van: majd minden párt szimpatizánsainak háromnegyede egyetértene ilyen lépéssel.



A felmérést 1583 személy megkérdezésével készítették, a CATI-módszerrel. A hibahatár 2,5 százalék. (forrás: revista22)



