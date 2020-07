További négy, Görögországban tartózkodó román turistáról derült ki, hogy koronavírus-fertőzött - tájékoztatott pénteken a külügyminisztérium.



Hárman közülük Thászosz szigetén, egyikük pedig Lefkáda szigetén üdült.



Korábban a külügyminisztérium további nyolc, Görögországban tartózkodó, igazoltan fertőzött román állampolgárról számolt be.



A külügy felkér minden Görögországban tartózkodó román állampolgárt, akinél kimutatták a fertőzést, hogy tartsa be a görög hatóságok javaslatait, beleértve a karantéba való helyezést is.



A tárca figyelmeztet ugyanakkor, hogy a https://travel.gov.gr platform szerint a görög hatóságok módosították az elektronikus formanyomtatvány kitöltésének határidejét, így azt ki lehet tölteni az országba való belépést megelőző nap folyamán bármikor.



A médiában megjelent információkra vonatkozóan, amelyek arról számolnak be, hogy több román turista megtagadta Görögország területén a karanténba vonulást és úgy döntött, hogy elindul hazafelé Bulgárián keresztül, a külügy leszögezi, hogy 'a bolgár törvények értelmében a koronavírussal azonosított személyeket karanténba helyezik'. A bolgár hatóságok azonban úgy is dönthetnek, hogy nem engedik belépni az országba a fertőzött személyeket, mutat még rá a tárca.



A minisztérium emlékeztet, hogy a Bulgária területére belépő - akár átutazó - személyeknek ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, amelyben igazolják, hogy nincsenek a koronavírus-fertőzöttségre utaló tüneteik és az elmúlt 14 napban nem kerültek kontaktusba fertőzött személyekkel, illetve nem helyezték őket karanténba. A formanyilatkozatot a www.mae.ro honlapon lehet megtalálni. A román külügyi tárca figyelmeztet, hogy a hamis nyilatkozattételt a bolgár hatóságok az ország törvényei szerint büntetik. (agerpres)

