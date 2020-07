Raed Arafat: a járványhelyzet kezd aggasztóvá válni

Raed Arafat úgy nyilatkozott péntek délután a Digi24-nek, hogy július 17-én délután 18 óráig már 866 új fertőzött lett regisztrálva Romániában, tehát a holnapi adatok megközelítik majd a 900-at. A helyzet kezd aggasztóvá válni, nem nagyon vannak már szabad ágyak a bukaresti COVID-kórházak intenzív osztályain, ezért előfordulhat, hogy Bukarestből már más városokba kell majd szállítaniuk a betegeket, nyilatkozta. Ploiești-en is hasonló a helyzet, ott is elfogytak az intenzív terápiás ágyak.



Azt is mondta, hogy pár nap alatt meg fogjuk haladni a napi 1000-es esetszámot. Meg van győződve arról, hogy rengetegen fertőződnek meg a tengerparton vagy más üdülőhelyeken, és szétszórják a vírust az egész országban.



Ennek ellenére a belügyi államtitkár egyelőre úgy gondolja, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani a helyzetet, de az augusztus hónap mindenképp "kegyetlen" lesz. Várhatóan megsokszorozódnak az ellenőrzések és a bírságok, mert másképp nem lehet kordában tartani a járvány terjedését, jelentette ki.



Úgy vélte továbbá, hogy ahhoz, hogy visszatérjünk a napi 100-as esetszámhoz, ugyanolyan szigorú intézkedések bevezetésére lenne szükség, mint amilyenek a szükségállapot idején voltak. Azt a kérdésre, hogy mi lesz a választásokkal és az iskolák megnyitásával, nem kívánt válaszolni, csak azt mondta, hogy a hatóságok minden helyzetet elemezni fognak.



